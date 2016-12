ΤΖΟΡΤΖ ΜΑΪΚΛ: «Εφυγε» ο Ελληνας σούπερ σταρ της ποπ

«LAST CHRISTMAS» ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΟΡΤΖ ΜΑΪΚΛ

Η καρδιά πρόδωσε στα 53 του τον Ελληνοκύπριο ποπ σταρ, που είχε πουλήσει πάνω από 100.000.000 δίσκους

Η καρδιά πρόδωσε στα 53 του χρόνια, ανήμερα Χριστούγεννα, τον Τζορτζ Μάικλ, με την ειρωνεία της τύχης να ηχεί στ' αυτιά μας το ίδιο ξεκάθαρα με τη γνωστή επιτυχία του «Last Christmas», τον ερωτικό ύμνο που περιγράφει πως η καρδιά ως δώρο ζωής δεν εκτιμήθηκε.

Ο Ελληνοκύπριος Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, έπειτα από πολλά χρόνια καταχρήσεων, κατέληξε στο σπίτι του στο Οξφορντσαϊρ από καρδιακή ανεπάρκεια, όπως αποκάλυψε ο μάνατζέρ του Μάικλ Λίπμαν, ο οποίος, όπως δήλωσε στο Hollywood Reporter, ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι, «να κείτεται γαλήνια».

Ο τελευταίος εραστής του Φαντί Φαουάζ με ανάρτησή του στο twitter ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτός που τον βρήκε νεκρό. Η ακριβής ώρα του θανάτου του δεν έχει διευκρινιστεί ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για «ανεξήγητο αλλά όχι ύποπτο θάνατο».

Ο καλλιτέχνης, που είχε πουλήσει πάνω από 100.000.000 δίσκους, τόσο ως μέλος του συγκροτήματος Wham! τη δεκαετία του '80 όσο και κατά τη διάρκεια της πολύ επιτυχημένης σόλο καριέρας του, αποσύρθηκε από το προσκήνιο εδώ και αρκετό καιρό, ενώ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την τελευταία έξοδό του, τον Σεπτέμβριο, τον έδειχναν πρησμένο, σχεδόν παραμορφωμένο.

Η είδηση του θανάτου γίνεται ακόμα πιο τραγική, καθώς, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Sun», ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα είχε αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Κένι Γκος, τον άνδρα με τον οποίο είχε σχέση για 13 χρόνια και τον οποίο είχε περιγράψει ως άνδρα της ζωής του πριν από τον χωρισμό τους το 2011. Ο Τεξανός έμπορος τέχνης, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρότρυνε τον Μάικλ να επιστρέψει ενεργά στη μουσική σκηνή.

Πάντως ο σταρ συνέχιζε σχεδόν να κρύβεται στο σπίτι του, αφού οι περίοικοι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των βρετανικών εφημερίδων, σπάνια τον έβλεπαν να βγαίνει.

Γείτονάς του αποκαλύπτει ότι όλοι θορυβήθηκαν όταν διαπίστωσαν ότι έλειπε από τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, καθώς αυτό ήταν πολύ ασυνήθιστο για τον τραγουδιστή.

Τα παρασκήνια των πιο hot τραγουδιών του

Είδε το όνομά του να γίνεται γνωστό με το τραγούδι «Wake me up before you go-go», την «πιασάρικη» δημιουργία του συγκροτήματος Wham! που εκτοξεύτηκε στην κορυφή των τσαρτ σε Αμερική και Βρετανία το 1984. Εγινε συνώνυμο των Χριστουγέννων με το τραγούδι «Last Christmas», το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 και αρχικά φέρεται ότι είχε γραφτεί ως «Last Easter», δηλαδή «Το περασμένο Πάσχα».

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του δεν έφτασε ποτέ στο Νο1 εξαιτίας του τραγουδιού «Do they know it's Christmas», το φιλανθρωπικού σκοπού τραγούδι στο οποίο συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Τζορτζ Μάικλ! Ακολούθησαν πολλά σόλο άλμπουμ -αφού οι Wham! που ίδρυσε με τον παιδικό φίλο και συμμαθητή του Αντριου Ρίτζλεϊ διαλύθηκαν-, συμπεριλαμβανομένου του «Faith» που πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα το 1987. Το αμέσως επόμενο «Listen without prejudice Vol. 1» το ξεπέρασε σε πωλήσεις, αλλά οδήγησε τον τραγουδιστή σε δικαστική διαμάχη με τη Sony εξαιτίας της απογοήτευσής του για τον τρόπο με τον οποίο είχε προωθηθεί. Οσο περνούσαν τα χρόνια, οι δουλειές του ξέφευγαν από την ευκολία της ποπ επιτυχίας και μπολιάζονταν με κοινωνικά μηνύματα αλλά και με στοιχεία για τους προσωπικούς του δαίμονες.

Ομως αυτή η εξέλιξη δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο εμπορικό ενθουσιασμό στις ΗΠΑ. Ωστόσο ο ίδιος συνέχισε να κάνει αυτό στο οποίο τον έσπρωχναν η ψυχοσύνθεση αλλά και η διάθεσή του να προκαλεί αυτούς που τον επέκριναν. Ειδικά τον Τύπο, με τον οποίο είχε ανοίξει πόλεμο μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο στις τουαλέτες του Μπέβερλι Χιλς. Ενδεικτικό είναι ότι σε συναυλία που έδωσε το 2007 στο Γουέμπλεϊ, πριν ξεκινήσει, γύρισε προς τα καθίσματα των δημοσιογράφων και τους είπε, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του «Guardian»: «Φιλήστε τον τριχωτό ελληνικό πισινό μου!».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια:

Τα ναρκωτικά, η κατάθλιψη και τα σεξουαλικά σκάνδαλα

Σε μία από τις πολλές ειλικρινείς στιγμές του, ο Τζορτζ Μάικλ δήλωσε ότι τα τελευταία 20 χρόνια σαμποτάριζε την καριέρα του με μια σειρά από ταπεινωτικά σκάνδαλα που είχαν να κάνουν με τα ναρκωτικά και το σεξ. Κάπνιζε τεράστιες ποσότητες μαριχουάνας, έως και 25 τσιγαριλίκια την ημέρα στο απόγειο της καριέρας του, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη που τον είχε κυριεύσει μετά τον θάνατο του εραστή του Ανσέλμο Φελέπα το 1993 από ασθένεια που σχετιζόταν με τον HIV, αλλά και της μητέρας του, από καρκίνο, το 1997. Εκτός από τη μαριχουάνα, ο Μάικλ εθίστηκε και στα υπνωτικά, ενώ το 2008 συνελήφθη να καπνίζει κρακ σε δημόσια τουαλέτα.

Οταν δεν έκανε ναρκωτικά, ο τραγουδιστής του «Careless whisper» και του «Jesus to a child» έψαχνε μανιωδώς για συντρόφους τής μιας βραδιάς, δραστηριότητα που κατά δήλωσή του είχε αρχίσει από την εφηβεία του. Ποιος δεν θυμάται το σκάνδαλο που ξέσπασε με τη σύλληψή του το 1998 από αστυνομικό σε δημόσιες τουαλέτες στο Μπέβερλι Χιλς επειδή προσπάθησε να συνουσιαστεί μαζί του; Μάλιστα, είχε αποκαλύψει στον Πιρς Μόργκαν ότι μέσα σε επτά χρόνια είχε συνολικά 500 σεξουαλικούς παρτενέρ.

Αυτή η συνήθειά του λέγεται ότι έφταιξε για τον χωρισμό του από τον Κένι Γκος το 2011, εξέλιξη που, όπως έδειξε η συνέχεια, τον οδήγησε στην οριστική κατάρρευση. Τον Σεπτέμβριο του 2011 φυλακίστηκε επειδή για δεύτερη φορά είχε ατύχημα με το αυτοκίνητο καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ολα αυτά τα περιστατικά όμως δεν θάμπωναν τη λάμψη που εξέπεμπε στους φανατικούς θαυμαστές του, οι οποίοι ωστόσο αγωνιούσαν στο άκουσμα κάθε περιπέτειάς του.

Το τελευταίο διάστημα περίμεναν μια επανεκκίνηση, για την οποία είχε μιλήσει και ο ίδιος στις αρχές του μήνα, καθώς ετοίμαζε νέο άλμπουμ με τον Βρετανό παραγωγό Naughty Boy. Τελικά, όμως, ο άνθρωπος που ήξερε να συναρπάζει τα πλήθη, όπως είχε κάνει εξάλλου και στη συναυλία του στην Ελλάδα όπου είχε πει αστειευόμενος ότι επιτέλους βρέθηκε κάπου όπου έλεγαν σωστά το όνομά του, δηλαδή το «Γιώργος», ξεκίνησε νωρίτερα το ταξίδι του για εκεί όπου δεν υπάρχουν δάκρυα, όπως περιγράφει στο τραγούδι του με τίτλο «They won't go when I go».

Θρήνος από τους φίλους του

Το twitter γέμισε με θρήνο από διασήμους και απλό κόσμο, ενώ μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση του θανάτου του Τζορτζ Μάικλ τα σπίτια του στο Λονδίνο αλλά και στο Οξφορντσαϊρ έγιναν αυτοσχέδιοι τόποι προσκυνήματος, με αναμμένα κεριά και λουλούδια.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του πολυαγαπημένου φίλου μου, του Γιογκ. Εγώ, και οι αγαπημένοι του, οι φίλοι του, ο κόσμος της μουσικής, όλος ο κόσμος. Θα τον αγαπάμε πάντα» έγραψε στο twitter ο φίλος του Aντριου Ρίτζλεϊ, με τον οποίο ίδρυσαν μαζί το ντουέτο Wham! στις αρχές της δεκαετίας του '80.

«Αντίο, φίλε μου. Αλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης μάς αφήνει» ήταν το μήνυμα της Μαντόνα, που συνοδευόταν από φωτογραφία από βράβευση, στην οποία τού είχε κάνει η ίδια την απονομή.

Νωρίτερα ο Ελτον Τζον, στενός φίλος και συνεργάτης του Τζορτζ Μάικλ, τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι «έχασε έναν αγαπημένο φίλο, την ευγενέστερη και πιο γενναιόδωρη ψυχή» και δηλώνοντας σοκαρισμένος.

Ηταν βαθιά φιλάνθρωπος

Δωρεάν εισιτήρια για συναυλίες του σε ανθρώπους που τον είχαν φροντίσει, χιλιάδες λίρες σε γυναίκα που ήθελε να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ένας άνθρωπος που χρησιμοποιούσε τα χρήματά του για να προσφέρει χαρά στους συνανθρώπους του, όπως προκύπτει από τις αποκαλύψεις που κάνουν οι ίδιοι οι ευεργετηθέντες με το άκουσμα του θανάτου του.

Οπως αποκαλύπτει ο «Independent», ο σταρ είχε δώσει 1.000 δωρεάν εισιτήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου AKH της Βιένης στην Αυστρία όπου είχε νοσηλευτεί το 2011 με πολύ βαριά πνευμονία.

O Βρετανός παρουσιαστής Ρίτσαρντ Οσμαν δε αποκάλυψε με tweet του ότι ο τραγουδιστής είχε μπει στη διαδικασία να τηλεφωνήσει σε γυναίκα που συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι «Deal or No Deal» για να της πει ότι ήθελε να της δώσει τα χρήματα που χρειαζόταν προκειμένου να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ποιοι «έφυγαν» μέσα στο 2016

Το 2016 μπορεί να χαρακτηριστεί έτος Μεγάλου Θανατικού του καλλιτεχνικού στερεώματος, αφού άρχισε με τον θάνατο του Ντέιβιντ Μπόουι και φαίνεται -μεγάλη κουβέντα δεν λέμε πια- ότι κλείνει με αυτόν του Τζορτζ Μάικλ.

Ο Μπόουι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 69 ετών, ύστερα από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, στις 10 Ιανουαρίου. Λίγες μέρες μετά, στις 18 Ιανουαρίου, έφυγε ο Γκλεν Φρέι, συνιδρυτής και αρχηγός του αμερικανικού συγκροτήματος Eagles, σε ηλικία 67 ετών. Στις 4 Φεβρουαρίου πέθανε, σε ηλικία 74 ετών, ο Μορίς Γουάιτ, ιδρυτής του συγκροτήματος Earth, Wind & Fire, ενώ στις 21 Απριλίου σίγησε για πάντα η φωνή του «Purple Rain», ο Πρινς, σε ηλικία 57 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η σειρά του Λέοναρντ Κοέν, του ποιητή και τραγουδιστή που είχε αγαπήσει το νησί της Υδρας, ήρθε στις 7 Νοεμβρίου, οπότε ο 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στο Μόντρεαλ. Αυτή η αλληλουχία θανάτων μεγάλων μουσικών έχει προκαλέσει την αυξημένη δράση και αυτών που αφήνουν να διαρρέουν φήμες για θανάτους διασήμων. Ενδεικτικό είναι ότι χθες χάκερ έσπευσαν να «χτυπήσουν» τον λογαριασμό της Sony στο twitter και να ανακοινώσουν τον δήθεν θάνατο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από δυστύχημα.