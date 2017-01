Μπέκαμ: Με τη Βικτόρια μένουμα μαζί γιατί αγαπιόμαστε

Απάντηση στα πάμπολλα, εδώ και μήνες, δημοσιεύματα που τους έχουν φέρει στα πρόθυρα του χωρισμού και σε εκείνα που τους κατηγορούν ότι μένουν μαζί μόνο και μόνο επειδή πουλάνε ως brand name αποφάσισε να δώσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου παραχώρησε συνέντευξη στο BBC, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι ο γάμος του με τη Βικτόρια διατηρείται ενεργός λόγω του «brand Beckham», ότι δηλαδή ως ζευγάρι παραμένουν παντρεμένοι για το κέρδος. Είπε ακόμη ότι παραμένουν μαζί σχεδόν 18 χρόνια μετά τον γάμο επειδή αγαπιούνται και επειδή έχουν τέσσερα παιδιά.

«Ο κόσμος αναρωτιέται αν παραμένουμε μαζί λόγω του ονόματος που έχουμε φτιάξει» σχολίασε μόνος του ο Μπέκαμ, μιλώντας στο τέταρτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του BBC, για να σπεύσει να απαντήσει: «Φυσικά όχι. Μένουμε μαζί επειδή αγαπιόμαστε και έχουμε τέσσερα εκπληκτικά παιδιά. Είμαστε μια ισχυρή οικογένεια. Είχαμε δυνατούς γονείς, που μας μεγάλωσαν με τις σωστές αρχές». Στη συνέχεια ο πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι φυσικά γίνονται σφάλματα με το πέρασμα των χρόνων. «Ολοι ξέρουμε ότι ένας γάμος έχει δυσκολίες μερικές φορές και πρέπει να προσπαθεί κανείς να τις λύνει» είπε και μάλλον το ξέρει καλά, αφού είναι παντρεμένος με τη Βικτόρια Μπέκαμ από το 1999. «Φυσικά περνάμε δύσκολες φάσεις, επειδή όμως σεβόμαστε τη ζωή μας, προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε όλοι μαζί και καθένας με τον εαυτό του» επισήμανε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ρωτήθηκε, εξάλλου, για τα τραγούδια που προτιμά και επέλεξε το ντουέτο του Μάικλ Τζάκσον και του Πολ Μακάρτνεϊ «The Girl Is Mine», το οποίο αφιέρωσε όχι στη Βικτόρια, αλλά στην κόρη του Χάρπερ. Αγαπημένο τραγούδι του είναι επίσης το «Something About The Way You Look Tonight» του Ελτον Τζον.