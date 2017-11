Γκρεμίζουν το είδωλο του Σπέισι

❱❱ Εκτός της νέας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ ο σταρ του Χόλιγουντ

Κλιμακώνεται η αποκαθήλωση του Κέβιν Σπέισι, καθώς, μετά την απόφαση του Netflix να τον αποβάλει από τη σειρά «House of Cards» και να μην προβάλει την ταινία του «Gore», ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ αποφάσισε να κόψει τις σκηνές του 58χρονου ηθοποιού στη νέα ταινία του, μόλις έξι εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα.

Πρόκειται για το «All The Money In The World», όπου ο Σπέισι υποδυόταν τον μεγιστάνα Ζαν Πολ Γκετί. Την Τετάρτη, ο Σκοτ ενημέρωσε τους παραγωγούς της Sony ότι θα ξαναγυρίσει τις σκηνές, αντικαθιστώντας τον Σπέισι με τον Κρίστοφερ Πλάμερ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όλοι οι ηθοποιοί και το προσωπικό συμφώνησαν να αρχίσουν αμέσως τα γυρίσματα, ώστε η ταινία να βγει στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Την ίδια ώρα, ο αδερφός του Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ, αποφάσισε να τον υπερασπιστεί, παρόλο που έχουν διακόψει τις επαφές τους εδώ και καιρό. Χαρακτήρισε «ισχυρισμούς» τις καταγγελίες, ενώ αποκάλυψε ότι μόνο μία φορά, πριν από 28 χρόνια, ο Σπέισι του άφησε υπονοούμενο για τη σεξουαλικότητά του.

Την Τετάρτη, επίσης, η δημοσιογράφος Χίθερ Ούνρου, που πρώτη είχε κατηγορήσει τον Σπέισι ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά «ένα δικό της πρόσωπο», αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον 18χρονο γιο της. Ο ηθοποιός φέρεται ότι τον μέθυσε σε μπαρ το 2016, του κατέβασε το παντελόνι και έπιασε το πέος του.

Τέλος, ο Σπέισι κατηγορείται ότι πλήρωσε 64.500 ευρώ σε γκρουμ του «Dorchester Hotel» στο Λονδίνο για να του κλείσει το στόμα έπειτα από σεξουαλική επίθεση.