Σοκ και δέος! Ηχούν οι σάλπιγγες της Αποκάλυψης;

❱❱ Δυνατοί κρότοι σε Καναδά - Ινδονησία θεωρούνται από τους εσχατολόγους ως σημάδια για το τέλος του κόσμου

Ανατριχιαστικά ουράνια «σαλπίσματα» καταγράφουν άνθρωποι από διάφορες γωνιές του κόσμου και τα αναρτούν στο YouTube, ερμηνεύοντάς τα ως σημάδια που, όπως και το πέρασμα του πλανήτη Νιμπίρου, προμηνύουν την Αποκάλυψη. Δυνατοί κρότοι, μεταλλικοί ήχοι που θυμίζουν στριγκλιές ή σαλπίσματα πάγωσαν το αίμα κατοίκων του Καναδά και της Ινδονησίας, που μοιράστηκαν με άλλους χρήστες του διαδικτύου τα σχετικά ηχητικά ντοκουμέντα.

Το μυαλό των εσχατολόγων πήγε αμέσως στην Αγία Γραφή, όπου αναφέρεται ότι από τις επτά σάλπιγγες θα ακουστεί η έναρξη της Αποκάλυψης. «Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τας πηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Αψινθος. Και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψινθον και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, ότι επικράνθησαν» αναφέρει η Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 8, στους στίχους 10-11.

Ο Πλανήτης Χ

Οπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμά της η «Daily Express», κάποιοι συνδέουν τον Αψινθο με τον μυθικό πλανήτη Νιμπίρου, γνωστό και ως Πλανήτη Χ. Οι απόκοσμοι ήχοι, που ερμηνεύονται ως «σαλπίσματα της Αποκάλυψης», καταγράφηκαν στο Κάλιαρι του Καναδά στις 2 Νοεμβρίου και μία μέρα νωρίτερα, αντίστοιχοι ήχοι είχαν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Ινδονησίας.

Το συνωμοσιολογικό σάιτ Escape All These Things αναφέρει, συνοδεύοντας τις σχετικές αναρτήσεις, ότι ο Αψινθος «ταιριάζει τέλεια» με το σενάριο του Πλανήτη Χ, ενώ κάποιοι από τους χρήστες που σχολιάζουν το βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, από τον λογαριασμό Now You Know, δηλώνουν πεπεισμένοι ότι όλα αυτά αποτελούν σημάδια ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.

«Ο Ιησούς έρχεται σύντομα, μετανοείτε» γράφει χαρακτηριστικά ο Ερικ Ντάνιελ Τζιορντάνο, ο οποίος προβλέπει και την έλευση του Αντιχρίστου, που θα ενώσει τους ανθρώπους σε μια «απατηλή ειρήνη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο Κάλβιν Κέρκλιου από το Νότινγκαμ της Βρετανίας είχε καταγράψει επίσης έναν περίεργο θόρυβο, που θύμιζε αυτόν που προέρχεται από «μεταλλική άλεση», χρησιμοποιώντας ένα drone, ενώ αντίστοιχες καταγραφές έχουν γίνει αρκετές τα τελευταία εννιά χρόνια σε διάφορα μήκη και πλάτη της Γης.