Οι κούκλες του Τρύφωνα

Ντίβες της ελληνικής showbiz θα κάνουν και φέτος... παρέλαση στις σελίδες του νέου ημερολογίου του Τρύφωνα Σαμαρά. Το «κορίτσι του James Bond» Τόνια Σωτηροπούλου, η σέξι πρωταγωνίστρια της παράστασης «Μόλις χώρισα» Νάντια Μπουλέ και η Ελένη Τσολάκη από το «Happy Day» του Alpha φωτογραφήθηκαν πριν από λίγες μέρες, έχοντας προηγουμένως αφεθεί στα ικανά χέρια του δημοφιλούς hairstylist των celebrities.

Από τον

ΗΛΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

Τη φωτογράφιση για το 19ο ημερολόγιο του Τρύφωνα Σαμαρά έκανε ο Δημήτρης Σκουλός, ενώ το make up της Τόνιας, της Νάντιας και της Ελένης επιμελήθηκε ο Φρέντυ Καλομπράτσος.

Ο φακός της «Espresso» τρύπωσε στα παρασκήνια του shooting και κατέγραψε στιγμιότυπα από την προετοιμασία. Γνωστός για το χιούμορ του, ο Σαμαράς έκανε συνέχεια πλάκες και γελούσε με τα κορίτσια του φετινού ημερολογίου του. Ειδικά με την Ελένη Τσολάκη έφτασε στο σημείο ακόμη και να χορέψει σε κάποιο break της φωτογράφισης αφού -ως γνωστόν- ο ίδιος είχε πάρει μέρος στο παρελθόν στο «Dancing with the stars» και ξέρει από φιγούρες στο dance floor. Για τη Νάντια Μπουλέ ο κομμωτής επέλεξε ένα wet hair look, το οποίο ομολογουμένως της ταιριάζει αρκετά.

Οσο για την Τόνια Σωτηροπούλου; Είναι δίχως αμφιβολία η πιο λαμπερή «μούσα» του για φέτος, αφού δοκίμασε μαζί της από glamorous χτενίσματα μέχρι κι ένα look αλά γκαρσόν. Οχι, η μελαχρινή κούκλα που πήρε μέρος στην ταινία «Skyfall» δεν κουρεύτηκε σαν αγόρι για τις ανάγκες του ημερολογίου. Η εμφάνισή της με κοντά μαλλιά κρύβει μάλλον κάποιο τρικ της... μαγικής τσατσάρας του Σαμαρά, που θα αποκαλυφθεί με την κυκλοφορία του ημερολογίου.

Σημειώνεται πως, πέρα από την Τόνια Σωτηροπούλου, τη Νάντια Μπουλέ και την Ελένη Τσολάκη, τις σελίδες ημερολογίου του γνωστού κομμωτή για το 2017 θα «στολίσουν» επίσης με την παρουσία τους η Κατερίνα Καινούργιου και η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Πρόσωπο-έκπληξη στο φετινό πρότζεκτ θεωρείται ο επιχειρηματίας και κολλητός φίλος του Τρύφωνα Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φωτογραφήθηκε κι αυτός με τις καλλονές που συμμετέχουν σε αυτό, ενώ έχει αναλάβει και το κόστος της παραγωγής. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ημερολογίου θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες: