Αυτό το Σάββατο η Espresso παρουσιάζει τη συλλογή «Rock Ballads»
Αυτό το Σάββατο η Espresso παρουσιάζει τη συλλογή «Rock Ballads»
Με 30 από τις πιο αγαπημένες Rock μπαλάντες από μεγάλους καλλιτέχνες
SCORPIONS ● DEEP PURPLE ● RAINBOW ● GARY MOORE ● ROD STEWART ● KISS • LYNYRD SKYNYRD ● BARCLAY JAMES HARVEST ● THE VELVET UNDERGROUND • BRYAN FERRY ● CAT STEVENS ● APHRODITE’S CHILD ● CHRIS DE BURGH • WISHBONE ASH ● ELVIS COSTELLO ● POISON ● EXTREME ● HOOBASTANK
Aποκτήστε και τα δύο cd τo Σάββατο (09.01) μόνο με την Espresso