Αυτό το Σάββατο η Espresso παρουσιάζει τη συλλογή «Rock Ballads»

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14/01/16

Αυτό το Σάββατο η Espresso παρουσιάζει τη συλλογή «Rock Ballads»

Δευτέρα, Ιανουάριος 9, 2017 - 13:49

Με 30 από τις πιο αγαπημένες Rock μπαλάντες από μεγάλους καλλιτέχνες

SCORPIONS ● DEEP PURPLE ● RAINBOW ● GARY MOORE ● ROD STEWART ● KISS • LYNYRD SKYNYRD ● BARCLAY JAMES HARVEST ● THE VELVET UNDERGROUND • BRYAN FERRY ● CAT STEVENS ● APHRODITE’S CHILD ● CHRIS DE BURGH • WISHBONE ASH ● ELVIS COSTELLO ● POISON ● EXTREME ● HOOBASTANK

Aποκτήστε και τα δύο cd τo Σάββατο (09.01) μόνο με την Espresso 

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