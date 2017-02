Η εξομολόγηση της Δούκισσας για την «πρόβα νυφικού»

Επιτέλους, η Δούκισσα Νομικού επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ντύνεται νυφούλα αυτό το καλοκαίρι.

Με μια τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο blog της, η λαμπερή παρουσιάστρια του ANT1 παραδέχθηκε δημόσια ότι απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της Δημήτρης Θεοδωρίδης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις εξωτικές Μαλδίβες τον περασμένο Δεκέμβριο.



Η Δούκισσα ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία της ίδιας με τον αγαπημένο της από τον εξωτικό προορισμό, προχωρώντας σε μια εξομολόγηση από καρδιάς. «Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Από την πρώτη στιγμή το ήξερες. Μπορεί να μην το μοιράστηκα μαζί σου κατευθείαν, όχι γιατί ήθελα να το κρύψω, αλλά γιατί ήθελα να το ζήσω στο 100%. Ηταν η στιγμή μας και την ήθελα μόνο για εμάς. ΝΑΙ, λοιπόν.



Ενα μεγάλο ΝΑΙ» έγραψε η Δούκισσα. «Αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Ο άντρας μου. Το άλλο μου μισό. Λένε πως καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός από την αρχή. Συμφωνώ. Για κάποιον λόγο το ήξερα, το ένιωσα, όταν μου χαμογέλασε για πρώτη φορά» συνέχισε. Οσο για το φινάλε; Η Δούκισσα Νομικού έγραψε «You will forever be my always» (σ.σ.: «Θα είσαι για πάντα το πάντα μου»), ενώ χρησιμοποίησε και το hashtag #crazy_in_love, δηλώνοντας «τρελά ερωτευμένη».