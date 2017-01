ΑΝΤ1: Γερές δόσεις ψυχαγωγίας

Οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1 δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχαγωγία και γι' αυτό δεν σταματούν να την ενισχύουν. Ετσι λοιπόν έχουν φροντίσει να γεμίσουν το συρτάρι τους με προγράμματα, τα οποία και το 2017 θα διεκδικήσουν μεγάλο ποσοστό τηλεθέασης από το κοινό.

Από την

Τεριάννα Παππά

Το... πρόβλημά τους, βέβαια, είναι ποιο πρόγραμμα θα βγάλουν στον αέρα πρώτο και ποιο θα ακολουθήσει στην πορεία!

Με λίγα λόγια, σκέφτονται ποιος θα είναι ο διάδοχος του «Rising star», με το «Your face sounds familiar» να φαίνεται πως θα είναι το πρώτο υποψήφιο σόου που διεκδικεί τη σκυτάλη. Η Μαρία Μπεκατώρου και η εκάστοτε κριτική επιτροπή έχουν βρει το «κόλπο» να κερδίζουν το κοινό, ωστόσο οι τηλεθεατές αναπολούν και την εποχή που στο πλατό του ΑΝΤ1 πρωταγωνιστούσαν οι χορευτικές φιγούρες.

Ετσι υπάρχει η σκέψη να προβληθεί ένας νέος κύκλος του αγαπημένου «Dancing with the stars», στο οποίο χορευτές-celebrities αγωνίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό ή ακόμη και μια άλλη εκδοχή του που συζητιέται μάλιστα εδώ και καιρό. Πρόκειται για το «All Star dancing», στο οποίο θα πάρουν μέρος οι καλύτεροι που πέρασαν ποτέ από το σόου. Και οι δυο ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων, με σίγουρα «χαρτιά» τη Δούκισσα Νομικού, η οποία τα πήγε περίφημα ως παρουσιάστρια, αλλά και την Γκαλένα Βελίκοβα, που βρέθηκε στην κριτική επιτροπή από την πρώτη κιόλας σεζόν. Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο η χορογράφος και δασκάλα χορού από τη Βουλγαρία να έχει διευρυμένο ρόλο.

Τέλος, έντονες είναι οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες επιστρέφει στην τηλεόραση το «So you think you can dance». Πρόκειται για το επίσης χορευτικό τάλεντ σόου, το οποίο προβλήθηκε στο Mega το 2007 (δύο σεζόν), με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά και κριτές τους Εβελίνα Παπούλια, Πάνο Μεταξόπουλο και Μιχάλη Ναλμπάντη.

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι να βγάλει on air τρεις μεγάλες παραγωγές την άνοιξη, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος της σεζόν.