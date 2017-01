Που χάθηκε ο Βασίλης Καλλίδης

►Τα ταξίδια και το αρνάκι στον φούρνο για τον McQueen

►Το «αντίο» στη Μενεγάκη και η λατρεία για το... trash!

Αν ναυαγούσε σε ένα νησί και έπρεπε για το υπόλοιπο της ζωής του να τρώει τρία φαγητά, ο Βασίλης Καλλίδης θα επιθυμούσε, όπως έχει δηλώσει, να τον ξεβράσει το κύμα στη Μήλο και να τρώει ψητή κωλοχτύπα, τηγανητά πιτάκια και βραστά λαχανικά της Σούλας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΡΔΑ

Ο Θεσσαλονικιός σεφ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «μάγος» της κουζίνας, αφού, με δύο υλικά, είναι ικανός να δημιουργήσει γκουρμέ πιάτο και να γλείφεις τα δάχτυλά σου! Για τον τηλεοπτικό μάγειρα το φαγητό είναι τρόπος ζωής και η καλύτερη αφορμή για μαζώξεις φίλων με ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, πολλή διασκέδαση, γέλια, παιδικές ιστορίες και κουβέντες έως το πρωί. Λατρεύει τα ταξίδια και έχει να θυμάται πολλά.



«Είχα βγει στο Παρίσι για να συναντήσω μια φίλη μου και καταλήξαμε τα χαράματα στο πάρτι ενός σεΐχη στο Μαρέ. Επίσης, μαγείρεψα για τον Alexander McQueen και πάλι στο Παρίσι. Τότε έμενα σε ένα loft και ένας φίλος με ρώτησε αν μπορεί να φέρει κάποιον δικό του φίλο. Είπα “ναι” και λίγη ώρα αργότερα άνοιξα την πόρτα και μπροστά μου ήταν ο McQueen, ο οποίος ξετρελάθηκε με το αρνάκι στον φούρνο με πατάτες και τη χωριάτικη σαλάτα. Ζήτησε μάλιστα να του το ξαναφτιάξω όταν ήρθε στη Μύκονο» είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του.



Υστερα από τρία χρόνια συνεργασίας με την Ελένη Μενεγάκη φέτος αποχώρησε από την εκπομπή με προσωπική του απόφαση. «Την Ελένη θα την αγαπώ πάντα σαν μια καλή φίλη και θα περιμένω με αγωνία κάποιο τηλεοπτικό της κάλεσμα. Της είπα ότι δεν προλαβαίνω και με άφησε να πάρω την τελική απόφαση. Είμαι στεναχωρημένος, μια και άφησα το τηλεοπτικό σπίτι μου. Στην Ελένη οφείλω ό,τι ξέρω από τηλεόραση. Τη λατρεύω και δεν θα ήθελα να τη χάσω από φίλη, όμως έβαλα στην άκρη το συναίσθημα και επικράτησε η λογική» δήλωσε λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του.

Στο Χονγκ Κονγκ



Η νέα χρονιά τον βρήκε τουρίστα, να περιπλανιέται στις κινεζικές γειτονιές του Χονγκ Κονγκ, ψάχνοντας για «τρύπες» με καλό φαγητό και hand made προϊόντα, γνωστή τακτική που εφαρμόζει και στην Αθήνα, αναζητώντας το διαφορετικό, και να μοιράζεται τις «ανακαλύψεις» του με τους αναγνώστες των βιβλίων του, αλλά και τους χιλιάδες followers του στα social media.



Ο Βασίλης Καλλίδης γεννήθηκε το 1975 στον Αγιο Παύλο της Θεσσαλονίκης και μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπούσε το καλό φαγητό, γι' αυτό και ο ίδιος πειραματίστηκε με τις γεύσεις από μικρός. «Σχολείο πήγα στο Πέτρινο. Ημουν πάρα πολύ καλός μαθητής, του 19, και ήθελα να γίνω μάγειρας. Οι φίλοι μου θεωρούσαν ότι είμαι παράξενος. Κάτι σαν να ήθελα να γίνω αστροναύτης!» είχε αποκαλύψει. Σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης, τελείωσε τις σπουδές του στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και κατόπιν εργάστηκε σε μεγάλα ξενοδοχεία. Η πόλη του δεν τον χωρούσε και μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ζει σε γειτονιά της λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μπορεί να γυρίζει όλη την πρωτεύουσα χωρίς συγκοινωνίες.



Ο Βασίλης Καλλίδης άλλαξε τον ρουν της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, εκσυγχρονίζοντας ή απλοποιώντας πιάτα μέσα από τη στήλη μαγειρικής στο «Πρωινό mou», στο Mega, ως συνεργάτης της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα. Οταν αποχώρησε από την εκπομπή στα μέσα της σεζόν, οι φήμες τον ήθελαν σοβαρά άρρωστο. «Δεν είχα πάθει ούτε εγκεφαλικό ούτε τίποτα, είχα απλώς ένα βαρύ κρυολόγημα και κράτησε πολύ καιρό» εξομολογήθηκε πρόσφατα ως καλεσμένος της Φαίης Σκορδά.

Εκπομπές μαγειρικής



Οταν ανέρρωσε, επέστρεψε στη μικρή οθόνη παρουσιάζοντας τις δικές του εκπομπές μαγειρικής «Food and the city», «Νόστιμη γη», «A slice of real Greece» με υψηλές τηλεθεάσεις, ενώ έγραψε και δύο βιβλία, τα «Νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές» και «Αθενς Σπεσιάλ». Το 2005 ο Βασίλης Καλλίδης, που λατρεύει το trash και σιχαίνεται τα μουράτα εστιατόρια, μαζί με τον καλύτερο φίλο του άνοιξαν ένα φαγάδικο, η φήμη του οποίου έφτασε στο εξωτερικό, με τις κριτικές να είναι διθυραμβικές. «Με ενδιαφέρει να σερβίρω έξυπνους και απαιτητικούς πελάτες και όχι αυτούς που τη βγάζουν με κόκκινο κρασί, φιλέτο και σουφλέ σοκολάτα, το κλασικό μενού ενός κανονικά ηλίθιου πελάτη.

Μου έχουν γυρίσει πάρα πολλές φορές πιάτο πίσω. Κάποιες από αυτές έσπασα τη μισή κουζίνα, όταν υπήρχε δόλος από πίσω» είχε σχολιάσει με χιούμορ σε συνέντευξή του ο γνωστός σεφ, που είναι κολλητός φίλος της παρουσιάστριας και δημοσιογράφου γαστρονομίας Ελένης Ψυχούλη. Σήμερα διατηρεί ένα μεταμοντέρνο fast food στη Λαχαναγορά με απίστευτο street food για λάτρεις του cult, σερβίροντας hot dogs, μπιφτέκια, τηγανητό κοτόπουλο και άλλες λιχουδιές, ενώ ετοιμάζει ένα νέο βιβλίο, με το οποίο φιλοδοξεί να μας καταπλήξει!