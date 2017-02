Στη μάχη (εντός Φεβρουαρίου) επτά παραγωγές

Επτά μεγάλες παραγωγές έρχονται από τα μέσα Φεβρουαρίου στη μικρή μας οθόνη, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό σε... προ κρίσης επίπεδα.

Ο Σκάι ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζει προς μετάδοση δύο live εκπομπές, τον δεύτερο κύκλο του «The X-Factor» και το reality επιβίωσης «Survivor» με τον Σάκη Τανιμανίδη (φωτό αριστερά), ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε επίσημα και το πρωτότυπο show τραγουδιού «La Banda», το οποίο αναζητά το καλύτερο ποπ συγκρότημα.

Την Κυριακή 23 Απριλίου θα κάνει πρεμιέρα στον ANT1 το «Your face sounds familiar 4» με τη Μαρία Μπεκατώρου, ενώ στα σκαριά είναι και το «So you think you can dance».

«Μaster chef»

Το Star θα μεταδίδει καθημερινά τον μαγειρικό διαγωνισμό «Μaster chef», ενώ μέσα στον Μάρτιο ανοίγει η «Star Academy», με καθηγητές τους Αννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα.