Τα παντα όλα από τον Λουδάρογια Εurovision

Εurovision «δαγκωτό» ψηφίζει ο Αντώνης Λουδάρος από τότε που ήταν ακόμη φοιτητής. Θυμάται μάλιστα τις βραδιές που μαζί με την παρέα του έπαιρνε ρεφενέ τις πίτσες, τα σουβλάκια και τα αναψυκτικά και καρδιοχτυπούσε για την κατάταξη του ελληνικού τραγουδιού στον μουσικό διαγωνισμό.



Ο ηθοποιός δέχθηκε με χαρά την πρόταση από τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης να παρουσιάσει την εκπομπή για τον ελληνικό τελικό της Εurovision μαζί με τη δημοσιογράφο Ελενα Μπουζαλά. Η παραγωγή, η οποία θα μεταδοθεί απόψε από την ΕΡΤ1, στις 22.00, θα δώσει την ευκαιρία στο τηλεοπτικό κοινό να επιλέξει μέσω ψηφοφορίας ποιο από τα τρία τραγούδια («Angels», «This is Love», «When the Morning Comes Around», σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των John Ballard και Romy Papadea), τα οποία θα ερμηνεύσει η Demy, θα πάρει το εισιτήριο για Κίεβο.



«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συμμετοχή της Σοφίας Βόσσου και του Ανδρέα Μικρούτσικου με το τραγούδι “Ανοιξη”. Πίστευα ότι σε αυτό το τραγούδι άξιζε η πρωτιά. Φυσικά και δεν θα ξεχάσω τη νίκη της Ελενας Παπαρίζου, αλλά και την εμφάνιση του Σάκη Ρουβά με το “Shake it”» αναφέρει στην «Espresso», ενώ για τον εθνικό τελικό λέει: «Δεν έχω ακούσει τα τραγούδια και ανυπομονώ να δω ποιο θα κάνει το “κλικ” στην ψυχή μου. Η επιλογή της Demy είναι εύστοχη. Είναι ένα δροσερό κορίτσι, με ωραία φωνή και καλή διάθεση».