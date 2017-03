Ετοιμοι για μεταμορφώσεις

Ο ΑΝΤ1 αναζητεί τρεις υποψηφίους για το νέο «Your face sounds familiar»

Με ημερομηνία έναρξης την Κυριακή του Θωμά, 23 Απριλίου, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει να ψάχνει τους τρεις υποψηφίους που θα συμπληρώσουν τη φετινή ομάδα των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο «Your face sounds familiar».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ

Μπορεί να μην έχουν μπει επίσημα οι υπογραφές, όμως οι περισσότεροι από εκείνους που συζητούσαν από καιρό με το κανάλι έχουν ήδη συμφωνήσει.



Ο Ησαΐας Ματιάμπα είναι ένας από αυτούς. Μάλιστα, είναι από τα πρόσωπα που ήθελαν διακαώς από την παραγωγή του επιτυχημένου project, αφού πέρυσι σε μια guest εμφάνισή του στο σόου έκλεψε τις εντυπώσεις όταν μεταμφιέστηκε σε Adele, αλλά και στο «Dancing with the stars», όπου βγήκε νικητής, απέδειξε το πολύπλευρο ταλέντο του! Ανάμεσα στα ονόματα που ανήκουν πλέον στην ομάδα του «Your face sounds familiar» είναι και ο ταλαντούχος Δημήτρης Μακαλιάς, ενώ η σύζυγός του Αντιγόνη Ψυχράμη αρνήθηκε ευγενικά να συμμετάσχει, ενισχύοντας έτσι τις φήμες που τη θέλουν έγκυο στο πρώτο τους παιδί.

Φανατικό κοινό



Ετοιμοι να μεταμορφωθούν σε ό,τι ορίζει το μπάζερ κάθε φορά είναι και η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, Κόνι Μεταξά, η Σαμπρίνα, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από το «Ταμάμ», ο οποίος διαθέτει φανατικό κοινό, αλλά και ο Αρης Μακρής, πρώην μέλος των Boys and Νoise ο οποίος κάνει τα κοριτσάκια να παραληρούν σε κάθε εμφάνιση του!



Last but not least, η ταλαντούχα Παρθένα Χοροζίδου, αλλά πιθανόν και ο Πρόδρομος Τουσουνίδης, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε συζητήσεις με το

κανάλι.



Στην κριτική επιτροπή, του σόου που θα φέρνει στις οθόνες μας όλα τα αστέρια της ελληνικής και της παγκόσμιας showbiz, ακόμα μία φορά θα είναι, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Ελλη Κοκκίνου, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα την τελευταία στιγμή, λίγες μέρες αφότου κόπηκε η συνεργασία του με τον Alpha.

Στην παρουσίαση παραμένει σταθερά η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει πλέον συνδέσει το όνομά της με το δημοφιλές σόου του ΑΝΤ1.