ΑΝΤ1: Ολυμπιονίκης κριτής στο talent show

Από τρεις, έγιναν πέντε στην επιτροπή του «So you think you can dance»!

Εκτός από τον Πάνο Μεταξόπουλο, την Ελένη Φουρέιρα και τον Ιβάν Σβιτάιλο, την πεντάδα των κριτών συμπληρώνουν ο σκηνοθέτης και χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος, ο οποίος έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, και ο χρυσός ολυμπιονίκης Ιωάννης Μελισσανίδης, ο οποίος σπούδασε στην Αμερική και γνωρίζει από χορό.

Σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Ρήγο, το όνομά του ακουγόταν και στο παρελθόν για άλλα projects, αλλά τελικά είπε το «ναι» στον ΑΝΤ1. Επειτα από πολλές θεατρικές επιτυχίες, ο ταλαντούχος χορογράφος-σκηνοθέτης, ο οποίος συζητήθηκε μεταξύ άλλων και για το «Rocky Horror Show», έρχεται να βάλει τη δική του πινελιά στο σόου.

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της τελευταίας pre-audition, η Δούκισσα Νομικού, η οποία θα παρουσιάζει το σόου, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των γυρισμάτων.