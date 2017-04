Το «Star Academy» αλλάζει ημέρα και ελπίζει!

Σανίδα σωτηρίας, μήπως και καταφέρει να βγάλει τη σεζόν, αναζητούν οι υπεύθυνοι για το «Star Academy». Μετά την οριστική διακοπή του show από την κυπριακή τηλεόραση έρχονται αλλαγές και στην ελληνική συχνότητα.

Το live, το μοναδικό επεισόδιο στο οποίο βλέπουμε και την κριτική επιτροπή, αλλάζει μέρα και από Παρασκευή πηγαίνει Σάββατο (και κάθε Σάββατο) στις 20.45, προκειμένου να αντέξει στον ισχυρό ανταγωνισμό. Και μπορεί μέχρι τώρα το show να «πάλευε» τις Παρασκευές με ταινίες και σειρές, από την επόμενη εβδομάδα όμως θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το «So You Think You Can Dance», το νέο φιλόδοξο project του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του show έχουν ενημερώσει τους τηλεθεατές και μέσω της σελίδας του στο facebook. Για να δούμε αν η νέα μέρα αποδειχτεί πιο... γουρλίδικη για το «Star Academy», που κάνει χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης.