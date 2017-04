Αλλο το «Survivor» και άλλο εμείς!

«Το ότι θα βρεθούμε απέναντι από το “Survivor” δεν λέει τίποτα! Είμαστε δύο διαφορετικά προγράμματα». Με αυτή τη φράση-ψήφο εμπιστοσύνης στο «Your face sounds familiar» αλλά και με πασχαλινές ευχές, η Μαρία Μπεκατώρου μάς υποδέχτηκε στο Shamone, στο Γκάζι, όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε με την κριτική επιτροπή του σόου, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη σεζόν, την Κυριακή, στις 20.00, στον ΑΝΤ1! Σε αυτή την πρώτη συνάντησή μας, η νέα επιτροπή κατάφερε να μεταμορφώσει το βράδυ μας, μεταδίδοντάς μας όλο τον ενθουσιασμό της.

Από τη

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

«Το “ΥFSF” έχει το κοινό του. Το σίγουρο είναι πως ξεκινάμε με πολλή όρεξη. Οσο μεγαλώνω, δεν δίνω τόση σημασία στα ποσοστά τηλεθέασης, δεν είμαι μανιακή. Περισσότερο πιστεύω στις ωραίες δουλειές» είναι η ειλικρινής απάντηση της Μαρίας Μπεκατώρου στο ερώτημα αν φοβάται το... θωρηκτό «Survivor».

Και με την ίδια απλότητα μιλά, μεταξύ άλλων, και για τον φίλο της Νίκο Μουτσινά. «Τον θεωρώ αδελφό μου. Είναι η οικογένειά μου. Νιώθω πως ό,τι και να μου συμβεί, ακόμη και στις 3 τη νύχτα, αν τον καλέσω, θα έρθει να με βρει».

Για τον Σταμάτη Φασουλή, το δις εξαμαρτείν... είναι απόδειξη σοφού ανδρός! «Στο “ΥFSF” τη βρίσκω! Από μικρός λάτρευα τις μιμήσεις, αλλά δεν τα κατάφερνα. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Παιδάκι ήμουν και υποδυόμουν τον Μινωτή, την Παξινού, τον Χορν, τον Καζαντζίδη...» λέει, προφανώς για να μας δικαιολογήσει γιατί είναι κριτής και όχι παίκτης!

Ο ίδιος σχολιάζει και την προσθήκη στην επιτροπή δύο νέων μελών! «Είμαι πολύ χαρούμενος! Τον Φώτη τον ξέρω από παιδί, τον έχω σκηνοθετήσει κιόλας, ενώ για την Ελλη, την οποία δεν γνώριζα, έχω να πω μια φράση: είμαι ενθουσιασμένος μαζί της».

Οικογενειακή υπόθεση

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, εκτός του ότι μοιράστηκε μαζί μας τη χαρά του που συμμετέχει στο σόου, έκανε γνωστές και τις προθέσεις του για το ύφος που θα κρατήσει στην κριτική του. «Δεν θα είμαι καλός κριτής. Θα λέω τη γνώμη μου όποια κι αν είναι αυτή». Last but not least, η Ελλη Κοκκίνου, η οποία αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί και πέρυσι πρόταση από την παραγωγή του σόου, εξήγησε ότι το «ΥFSF» είναι για εκείνη οικογενειακή υπόθεση.

«Το συγκεκριμένο παιχνίδι το βλέπαμε οικογενειακώς με τη μητέρα μου και τον γιο μου», είπε ενώ στην ερώτησή μας αν θα έπαιρνε μέρος στο τηλεοπτικό φαινόμενο των ημερών, απάντησε: «Δεν θα συμμετείχα στο “Survivor”, πρώτον, γιατί δεν μπορώ να είμαι μακριά από τον γιο μου για 4 μήνες και, δεύτερον, γιατί δεν αντέχω την πείνα. Στη ζωή μου έχω στερηθεί το φαγητό λόγω της διατροφής που κάνω κατά καιρούς, αλλά όχι να φτάσω στο σημείο να τρώω μόνο καρύδες».

Ευγνώμων για την πρόταση του καναλιού ο Μουτσινάς

Ευδιάθετος και με πολλή όρεξη να ξαναβρεθεί στο ίδιο πόστο για δεύτερη σεζόν, ο Νίκος Μουτσινάς δεν αρνήθηκε να μιλήσει για το «Ξαναδέστε τους», το οποίο εν μια νυκτί κόπηκε στον Alpha. «Δεν θα σας πω ότι είμαι χαρούμενος που κόπηκε η εκπομπή, αλλά έχω στενοχωρηθεί όσο έπρεπε. Μετά την απώλεια της μητέρας μου, έχω τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή βάση. Δεν θα πεθάνω για καμία δουλειά. Υπάρχουν έξι κανάλια στην ελληνική αγορά, μια βόλτα να κάνεις, κάτι θα βγει» δήλωσε στην «Espresso» με το χιούμορ που τον διακρίνει, αλλά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον ΑΝΤ1, ο οποίος του άνοιξε ξανά την πόρτα, μετά την αποχώρησή του από τον Alpha.

«Eίμαι ευγνώμων που ο ΑΝΤ1 μου έκανε πρόταση για ακόμα μία χρονιά για το “ΥFSF”. Αυτή την εκπομπή την αγαπώ, γιατί θαυμάζω την προσπάθεια των παικτών. Αν μου έλεγε το κανάλι να λάβω μέρος ως παίκτης, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θυμάμαι τον φίλο μου, τον Θανάση Αλευρά, που πήρε μέρος στην παραγωγή, πόσο ταγμένος ήταν στην όλη διαδικασία και πόσο είχε χαθεί από την παρέα μας» είπε.