Εκρηκτική χημεία στην πίστα

Η 23χρονη Εύα Σωμαρακάκη μιλά για το «So you think you can dance», τα όνειρά της και τη Βιολογία

Από τη

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η κριτική επιτροπή του «So you think you can dance» την έχει βαφτίσει «Το Κορμί» - και όχι άδικα! Η 23χρoνη Κρητικοπούλα Εύα Σωμαρακάκη, με ύψος 1,65 μ. και βάρος 48 κιλά, έχει κάνει τους κριτές του σόου του ΑΝΤ1 να πίνουν νερό στο όνομά της.



Ωστόσο, η ίδια ξεχωρίζει την Ελένη Φουρέιρα, την οποία δηλώνει ότι λατρεύει, καθώς ήταν εκείνη που της έδωσε κουράγιο και ουσιαστικά την «πέρασε» στους 24! Η όμορφη Εύα με το ευλύγιστο κορμί έχει τον ρυθμό μέσα της και ναι μεν λατρεύει τον χορό, όμως δεν στηρίζει τα όνειρά της μόνο σ’ αυτόν. Αν και εργάζεται ήδη ως δασκάλα χορού, φέτος τελείωσε το Χημικό Αθηνών και τώρα κάνει μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Βιολογίας.



«Η καταγωγή μου, από την πλευρά του πατέρα μου, είναι από το Ηράκλειο και της μητέρας μου από το Αγρίνιο. Οι γονείς μου και ο αδερφός μου δεν έχουν καμία σχέση με τον χορό. Είμαι η μοναδική απ’ όλο το σόι. Από μικρή ζητούσα από τη μητέρα μου να γίνω αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής, αλλά τελικά σε ηλικία έξι ετών ξεκίνησα το μπαλέτο» μας λέει, εξηγώντας πώς άρχισαν όλα. «Φοίτησα με επιτυχία και έδωσα εξετάσεις στο υπουργείο Πολιτισμού για να γίνω δασκάλα σύγχρονου και τζαζ χορού.

Μάλιστα, έκανα και μαθήματα ευρωπαϊκών χορών. Ετσι άρχισα να διδάσκω σε σχολή χορού λάτιν για να βγάζω το μεροκάματό μου και να μην επιβαρύνω τους γονείς μου, ενώ σπούδαζα Χημεία και φέτος ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου» αναφέρει στην «Espresso» η νεαρή χορεύτρια και συμπληρώνει: «Για μένα η ζωή είναι αγώνας, αυτό μου έχουν διδάξει οι δικοί μου, γι’ αυτό θέλω να έχω όσα περισσότερα εφόδια μπορώ. Ακόμη και στον χορό συνεχίζω τις σπουδές μου και βρίσκομαι στο πρώτο έτος της Σχολής Ραλλούς Μάνου. Επιθυμώ να εξελίσσομαι».



Προτού πάρει μέρος στο «So you think you can dance», υπήρξε fan του σόου, όταν παιδί ακόμη το παρακολουθούσε -τότε- στο Mega. «Κανένας από την οικογένειά μου δεν ξαφνιάστηκε όταν τους είπα ότι θέλω να πάρω μέρος. Μάλιστα, στα lives έχω τη στήριξη των γονιών μου, των συμφοιτητών μου από το πανεπιστήμιο, των μαθητών μου από τη σχολή χορού στην οποία διδάσκω. Με λίγα λόγια, κάτι οι συγγενείς, κάτι οι φίλοι, κλείνω κερκίδα» λέει γελώντας και συνεχίζει με το τι σημαίνει γι’ αυτήν το «SYTYCD»: «Δεν είναι το έπαθλο των 50.000 ευρώ, αλλά η δελεαστική ευκαιρία της εκμάθησης χορογραφιών, της κριτικής και της γνωριμίας με καταπληκτικούς δασκάλους και μια εξαιρετική κριτική επιτροπή. Εκαναν αίτηση 3.000 χορευτές, για να περάσουμε 140 και να καταλήξουμε 24. Χωρίς αμφιβολία, το σόου με έχει βοηθήσει στην τεχνική μου, στην έκφραση» αναφέρει και μας αποκαλύπτει ότι το πιο τρελό της όνειρο είναι να συνεργαστεί επί σκηνής με την Ελένη Φουρέιρα. «Την εκτιμώ πάρα πολύ ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο» λέει.