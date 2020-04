Στα χνάρια της Dua Lipa η Ελευθερία Ελευθερίου! Δείτε το νέο της look

«Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές» λέει ένα παλιό σλόγκαν, που έγινε και τίτλος ταινίας της Μέριλιν Μονρόε. Η Ελευθερία Ελευθερίου, λοιπόν, αποφάσισε να το… ασπαστεί, ανοίγοντας λίγο το χρώμα των μαλλιών της εν μέσω καραντίνας. Επιπλέον, θέλησε να αλλάξει και το μήκος τους, προκειμένου να ανανεωθεί. Έτσι έβαψε τα μαλλιά της ξανθά, έβαλε extensions και μοιράστηκε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα με τους followers της.

Βαδίζοντας στα χνάρια της Dua Lipa, η γνωστή τραγουδίστρια αφέθηκε στα έμπειρα χέρια του hair stylist Μιχάλη Κουτσοθανάση και υιοθέτησε ένα πολύ εκκεντρικό look στην κόμη της. Ξάνθυνε λίγο το χρώμα τους και έβαψε κατάξανθες τις δύο μπροστινές τούφες της. Παρουσίασε, δε, το νέο hair look της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Ιnstagram, όπου ποζάρει αγκαλιά με το σκυλάκι της. Σε ό,τι αφορά τη λεζάντα, έγραψε με νάζι: «Oops… I did it again!» από το διάσημο κομμάτι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που σημαίνει: «Ωχ! Το έκανα ξανά». Με γεια της!

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}