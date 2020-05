Τεράστια αλλαγή! Δείτε πως ήταν το Τάσος Τρύφωνος το 1998!

View this post on Instagram

1998 σε ηλικία 24 ετών ξεκινώ τη συνεργασία μου με το ανδρικό περιοδικό #status στις εκδόσεις Λυμπέρη και ο εκπληκτικός Λουκάς Χαψής με φωτογραφίζει για τη στήλη των συνεργατών στο studio του στην άγνωστη για μένα – τότε – Καισαριανή. Μετά από ενάμιση περίπου χρόνο μετακόμισα στον ίδιο δρόμο , λίγο πιο κάτω από το studio του Λουκά και έμεινα εκεί για δώδεκα ολόκληρα χρόνια . Η αγαπημένη δική μου φωτογραφία ever !!!