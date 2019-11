Η Σμαράγδα Καρύδη έκλεψε τις εντυπώσεις στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο

Συνωστισμός από celebrities στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Του Κουτρούλη ο γάμος» στο Νέο Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου». Πρόκειται για μια πολιτική σάτιρα σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη. Η γνωστή ηθοποιός επιλέγει πρώτη φορά να σκηνοθετήσει την εμβληματική κωμωδία και πρωταγωνιστεί στην παράσταση μαζί με τον Νίκο Κουρή στον ρόλο του Κουτρούλη.

Οι «νιόπαντροι» Καρύδη και Κουρής υποδέχτηκαν, μεταξύ άλλων, τον Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος μίλησε στις κάμερες. «Την παρότρυνα εδώ και πολλά χρόνια να σκηνοθετήσει, γιατί σκηνοθετώντας την ήξερα, από τις ιδέες και τις προτάσεις της, ότι το ‘χει» σχολίασε αναφορικά με την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της συντρόφου του.

Από την πρεμιέρα της κόρης του δεν γινόταν να λείπει ο Ντίνος Καρύδης, ο οποίος χειροκρότησε συγκινημένος την ίδια και τους συμπρωταγωνιστές της. Εκεί ήταν και οι παλιοί συνεργάτες και φίλοι της Σμαράγδας Καρύδη από τη θρυλική σειρά «Στο παρά 5» Γιώργος Καπουτζίδης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Μιχάλης Μαρίνος.

Ακόμη, η Μαρινέλλα, στη δεύτερη κοσμική εμφάνισή της μετά το ατύχημα που είχε το καλοκαίρι, απόλαυσε την παράσταση, το ίδιο και οι συμπρωταγωνιστές στη σειρά «Λόγω τιμής» Άλκις Κούρκουλος, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και Μαρία Ναυπλιώτου, όπως επίσης τα ζευγάρια Γιώργος και Άννα Νταλάρα, Γιάννης Μπέζος και Ναταλία Τσαλίκη, Τζώνης Καλημέρης και Χριστίνα Κοντοβά, Στέλιος Μάινας και Κάτια Σπερελάκη. Last but not least, η σύζυγος του Νίκου Κουρή, ταλαντούχα ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου, που καμάρωσε επί σκηνής τον άντρα της ως «Κουτρούλη» να παντρεύεται μια άλλη!

