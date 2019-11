Η Άννα Βίσση διέψευσε ότι θα είναι κριτής στο «Just the two of us»

Just the two of us, without Anna Vissi! Η Άννα Βίσση διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν στην κριτική επιτροπή του talent show τραγουδιού «Just the two of us», που αρχίζει τον Ιανουάριο από τη συχνότητα του Open TV με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Η διάσημη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της με μία ανακοίνωση στο επίσημο fan club της στο Instagram, την οποία αναδημοσίευσε και στον προσωπικό της λογαριασμό και έγραφε πως όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό δεν ισχύουν.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Άννα δεν θα είναι στο “Just the 2 of us”, όπως ειπώθηκε χωρίς πρώτα να εξακριβωθεί. Είναι λογικό όλα τα shows να θέλουν για κριτή τους την Άννα Βίσση. Ωστόσο, φέτος, η ίδια έχει επιλέξει να είναι With all of us με τις μουσικές και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση έκανε συζητήσεις, όμως δεν προέκυψε συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα έχουν ήδη υπογράψει για μέλη της κριτικής επιτροπής η Άντζελα Δημητρίου και ο Νίνο, ενώ έχει ακουστεί πως πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Βασίλης Καρράς, συζητούν, χωρίς ωστόσο επιβεβαίωση. Χθες σε ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του Star ακούστηκε πως ενδεχομένως να δούμε τον Τζώνη Καλημέρη σε αυτό τον ρόλο.

