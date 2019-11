Η Συνατσάκη αποκάλυψε με πόσους άνδρες έχει πάει στη ζωή της

«Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω» λέει ένα τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου. Η Μαίρη Συνατσάκη, από την άλλη μεριά, κάθισε και μέτρησε τους άντρες που έχει πάει. Γιατί; Επειδή της το ζήτησαν οι followers της!

Κι όμως, είναι αλήθεια κι όχι κακεντρέχεια. Η παρουσιάστρια και YouTuber αποκάλυψε με πόσους άντρες έχει συνευρεθεί ερωτικά σε βίντεο που ανέβασε στο διαδικτυακό κανάλι της, στο οποίο κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε αδιάκριτες ερωτήσεις των ακολούθων της.

Όταν, λοιπόν, ρωτήθηκε πόσοι είναι οι άντρες που έχει κάνει έρωτα, η γλυκιά, κατά τα άλλα, Μαίρη Μπου, όπως είναι το nickname της, έφερε τα δάχτυλά της μπροστά στο πρόσωπό της και άρχισε τους υπολογισμούς με μουσική επένδυση από X-Files!

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είχε το σύνολο και έκανε τη βαρύγδουπη αποκάλυψη: 12. Δώδεκα σαν τους μήνες, 12 σαν τους θεούς του Ολύμπου, 12 σαν τους Αποστόλους και τα ευαγγέλια, 12 σαν τους άθλους του Ηρακλή.

Στο ίδιο βίντεο, η Μαίρη δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει κερατώσει συντρόφους της δύο φορές και μετά τους χώρισε, όπως επίσης ότι σε μία «καλή» εβδομάδα κάνει σεξ μέχρι και δύο φορές την ημέρα. Κι αν βιαστήκατε να σκεφτείτε ότι αυτή σε λίγο θα μας πει και τι βρακί φοράει, να σας ενημερώσουμε πως φοράει 75b σουτιέν, όπως αποκάλυψε, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα και μικρούτσικο. Too much information, Mary Boo. Too much!

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}