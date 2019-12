Easy rider στα κόκκινα η Μαρίνα Πατούλη!

Την καβάλησε τη μηχανάρα η Μαρίνα(ρα) και εντυπωσίασε τα πλήθη! Η σύζυγος του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη πόζαρε πάνω σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού φορώντας κατακόκκινο σακάκι με παγιέτες, ασορτί κατακόκκινο κραγιόν που ταιριάζει με τα κατάξανθα μαλλιά της και ψηλοτάκουνες μαύρες μπότες-κάλτσες, που φτάνουν λίγο πιο πάνω από το γόνατο.

H Μαρίνα Πατούλη, η οποία μας έχει συνηθίσει σε glamorous εμφανίσεις και ανατρεπτικές αναρτήσεις που κάνουν τη διαφορά στα social media, κράτησε το τιμόνι της μηχανής και κοίταξε τον φακό αποφασιστικά και με χαμόγελο, όλο δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. «Change your thoughts and you change your world!» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της, που σημαίνει «Αλλαξε τις σκέψεις σου και θα αλλάξεις τον κόσμο σου».

Η φωτογραφία με την εντυπωσιακή «μηχανόβια» κυρία Πατούλη έκανε αίσθηση και οι διαδικτυακοί φίλοι της έσπευσαν να της κάνουν like, αλλά και να της γράψουν κολακευτικά σχόλια, όπως «star», «θεά», «κουκλάρα», «υπέροχη», «super μυαλό» και «εργαλείο».

