Παγκόσμια διάκριση για Ελληνίδα νηπιαγωγό!

«Εκπαιδευτικός της χρονιάς» αναδείχτηκε μια νηπιαγωγός του διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου της Ποταμιάς Θάσου, που πέρασε στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο με έναν πρωτοποριακό τρόπο. Η Βίκυ Ξανθοπούλου ποτέ δεν περιορίστηκε στα τυπικά καθήκοντά της και με δική της πρωτοβουλία σχεδίασε ένα περιοδικό, το «Παίζουμε βιβλίο;», το οποίο μεταδίδει με διαδραστική μέθοδο στους μικρούς μαθητές της την αγάπη για το διάβασμα.

Μάλιστα, η προσπάθειά της ανταμείφθηκε πέρυσι με την κατάκτηση του διεθνούς βραβείου The Freedom Through Literacy Award, ενώ μόλις τιμήθηκε με το βραβείο διδασκαλίας Excellence in Teaching – Teacher of the Year («Αριστεία στη Διδασκαλία – Εκπαιδευτικός της χρονιάς») του διεθνούς οργανισμού AKS.

Το βραβείο πρόκειται να της απονεμηθεί σε ειδική τελετή που θα γίνει στο Ντουμπάι στις 14 Δεκεμβρίου και αναμφίβολα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για μια εκπαιδευτικό ενός οικισμού 1.500 κατοίκων, δεδομένου ότι υποψήφιοι είναι κάθε χρόνο δάσκαλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το «Παίζουμε βιβλίο;» είναι ένα πρότζεκτ αναγνωστικών εμψυχώσεων που σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας η δασκάλα προσπαθεί να συνδέσει τις μαθησιακές, κοινωνικές ή συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών της με τη μαθησιακή διαδικασία και να τις συνδυάσει με ένα βιβλίο που ανταποκρίνεται σε αυτές.

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}