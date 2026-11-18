Καθόλου κολακευτική δεν ήταν η αποτίμηση του Στέφανου Κωνσταντινίδη για τον Χρήστο Φερεντίνο, με τον δημοσιογράφο να εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία του με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο παρουσιαστής την τηλεοπτική δουλειά. Η συζήτηση άνοιξε στη «Super Κατερίνα», με αφορμή όσα είχε αναφέρει ο Παναγιώτης Χατζηδάκης για την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, και γρήγορα η τοποθέτηση πήρε προσωπικότερο τόνο.

Ο Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι εκπομπές και όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με τον ίδιο τρόπο. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την ΕΡΤ3, αλλά και την ΕΡΤ2 Σπορ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμη κι όταν οι τηλεθεάσεις τους είναι χαμηλές.

«Αρχικά, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Η ΕΡΤ3 οφείλει να υπάρχει, όπως και η ΕΡΤ2 Σπορ για να δείχνει τους αγώνες χάντμπολ κορασίδων κι ας κάνει 0,2%», ανέφερε.

Η κριτική του, όμως, έγινε πολύ πιο συγκεκριμένη όταν η κουβέντα επέστρεψε στο «Στούντιο 4» και στην παρουσία του Χρήστου Φερεντίνου. Ο δημοσιογράφος έθεσε ως βασικό κριτήριο της τηλεοπτικής δουλειάς την ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού και όχι τις προσωπικές επιλογές του παρουσιαστή.

«Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα για το Στούντιο 4, όταν κάνουμε τηλεόραση, δεν την κάνουμε για εμάς αλλά για το κοινό. Θεωρώ ότι ο Χρήστος Φερεντίνος κάνει τηλεόραση για εκείνον. Οφείλουν να κάνουν τηλεόραση για το συγκεκριμένο κοινό», είπε.

«Αισθάνομαι ότι κάνει τηλεόραση για τον ίδιο»

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης επέμεινε στην άποψή του, εξηγώντας ότι έχει παρακολουθήσει την εκπομπή και έχει σχηματίσει συγκεκριμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο παρουσιαστές διαχειρίζονται την ύλη.

«Επειδή βλέπω την εκπομπή, έχω δει πώς διαχειρίζονται τα θέματα και οι δυο τους -και το λέω πολύ αντικειμενικά- αισθάνομαι ότι ο Χρήστος δεν κάνει τηλεόραση για το κοινό αλλά για τον ίδιο», υπογράμμισε.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Στο στόχαστρό του μπήκε και η χρήση κειμένων κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η τηλεοπτική παρουσία απαιτεί άμεση επικοινωνία με τον τηλεθεατή και όχι ανάγνωση.

«Επίσης, στην τηλεόραση δεν μπορείς να διαβάσεις, εκτός αν διαβάζεις κάποιο δελτίο Τύπου. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα μιλάς φόρα παρτίδα. Εγώ βλέπω ότι σε αυτή την εκπομπή διαβάζουν», κατέληξε.