Απόβαση από ξανθιές στη Μύκονο

Μήνα του μέλιτος διαρκείας εξακολουθούν να κάνουν στη Μύκονο, όπου έχουν και σπίτι, η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Η παρουσιάστρια πετάγεται στην πρωτεύουσα μόνο για τα live του «So you think you can dance» κι επιστρέφει, απολαμβάνοντας το ήλιο, τη θάλασσα και την καλή παρέα.

Κι αυτό γιατί η Δούκισσα τα περνάει χάρμα με άλλες δύο ξανθιές, την Ντορέττα Παπαδημητρίου και την Κατρίνα Τσάνταλη. Μάλιστα, οι τρεις τους εθεάθησαν να κάνουν water sports, πάνω σε τεράστιο στρώμα θαλάσσης, αφού αγαπούν τις καλοκαιρινές... περιπέτειες!

Οσο για την Ντορέττα; Εχει μαζί της, εκτός από τους δύο γιους της, και τη μαμά της, ενώ στα Ματογιάννια εθεάθη και ο συνεργάτης της στο «Κάνε παζάρι» του Σκάι Αλέξης Παππάς.

Ωστόσο, καλή η θάλασσα και η ηλιοθεραπεία, το βράδυ όμως θέλει και τη μουσική του. Ετσι, η Παπαδημητρίου με την κολλητή της Κατρίνα επισκέφτηκαν γνωστό κέντρο του νησιού, όπου εμφανίστηκε η Ελλη Κοκκίνου.

Στα σοκάκια της Μυκόνου, πάντως, εξακολουθεί να χτυπάει τα τακούνια της και η Τζούλια Αλεξανδράτου, η οποία, εκτός από την dolce vita που κάνει, σαν άλλη Πάρις Χίλτον, είναι και... εργαζόμενο κορίτσι, αφού κάνει δημόσιες σχέσεις γνωστού χώρου ψυχαγωγίας, ενώ πριν από λίγες μέρες κατέφθασε στο νησί των ανέμων η μαμά της.

Στα Ματογιάννια «τσακώσαμε» και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Ρόνι Σεϊκέλι, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό και πάρα την περσινή άσχημη εμπειρία («ποντικοί» είχαν μπει στην πολυτελή βίλα όπου διέμενε, στη Μύκονο, και είχαν σηκώσει αντικείμενα αξίας και μετρητά) επέστρεψε και φέτος, παρέα με τη Βραζιλιάνα σύζυγό του, Μάρθα. Στον απόλυτα κοσμοπολίτικο προορισμό των Κυκλάδων βρίσκονται επίσης ο Αλέξης Κούγιας -είδαμε και την Εύη Βατίδου με την κόρη τους Μάιρα να βολτάρουν στα Ματογιάννια- και ο Κώστας Καίσαρης, ο οποίος διατηρεί και κατάστημα στη Χώρα.

Κένταλ Τζένερ και Μπέλα Χαντίντ αναστατώνουν το νησί των ανέμων

Η Κένταλ Τζένερ επέστρεψε στον τόπο του... εγκλήματος! Μετά το ταξίδι της με τις αδελφές της, το 2013, για τα γυρίσματα του reality show «Keeping up with the Kardashians», το διεθνούς φήμης μοντέλο και ετεροθαλής αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται στη Μύκονο, όπου... παρτάρει σαν να μην υπάρχει αύριο! Μαζί της είναι και η συνάδελφός της στις πασαρέλες, Μπέλα Χαντίντ, καθώς και ο αδελφός της, Κρις Τζένερ. Το παρεάκι το γλεντάει ξέφρενα σε διάσημα μαγαζιά του νησιού.

Η Κένταλ και η Μπέλα εθεάθησαν προχθές να χορεύουν πλάι στο κύμα, στο Nammos, με την Τζένερ να μπαίνει με τα ρούχα -ένα μαύρο καφτάνι- στο νερό κρατώντας στα χέρια της μια σαμπάνια. Αργότερα, οι δύο κολλητές «συνελήφθησαν» να φεύγουν από το διάσημο beach bar Scorpios, όπου μάλιστα γιόρτασαν τα γενέθλια ενός φίλου τους.

Φυσικά, από το πλευρό τους δεν έφυγαν οι bodyguards, οι οποίοι τις συνόδευσαν στην προβλήτα για να επιβιβαστούν σε ταχύπλοο. Η Κένταλ, μάλιστα, ήταν ντυμένη κομψά, με λευκό μεταξωτό κιμόνο (παντελόνι και πουκαμίσα), με κόκκινα λουλούδια, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορούσε μεγάλους κρίκους στα αυτιά της.

Οι εικόνες από τα γλέντια τους, πάντως, έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ και οι δύο -μόνο η Μπέλα ανάρτησε μια φωτογραφία- είναι φειδωλές στα social media.

