Αλλαγές στο πρόγραμμά του Alpha μετά τις αναβολές εκπομπών

Φίλοι μου, αυτές τις δυσκολες ώρες πρέπει όλοι να είμαστε δυνατοί και κυρίως να γίνουμε ασπίδα για εμάς και τους δικούς μας! Έτσι και το "Ευτυχείτε" @eutixeite για προληπτικούς λόγους αυτή την εβδομάδα, θα μείνει σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο φόβος άλλωστε είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Μένουμε σπίτι λοιπόν, και επιστρέφουμε όλοι, ακόμα πιο δυνατοί! #menoumespiti Σας στέλνω την αγάπη μου…εμεις θα τα λέμε από δω… Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τ αγαπημένα σας πρόσωπα !