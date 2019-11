Μητέρες έστελναν γράμματα και εσώρουχα στον Πάμπλο και του πρόσφεραν τις κόρες τους

Τα kinky σεξουαλικά μυστικά του Πάμπλο Εσκομπάρ αποκαλύπτουν σε βιβλίο τους οι δύο πράκτορες της αμερικανικής δίωξης ναρκωτικών που συμμετείχαν στο κυνήγι του διαβόητου βαρόνου της κοκαΐνης της Κολομβίας.

Προκλητικά γυναικεία εσώρουχα και συλλογή από sex toys εντοπίστηκαν στη φυλακή, την οποία ο Εσκομπάρ είχε μετατρέψει σε… πολυτελές θέρετρο προτού αποδράσει.

Ο Στιβ Μέρφι και ο Χαβιέ Πένια ρίχτηκαν στο κυνήγι του Εσκομπάρ το 1990 και στην εμπειρία τους βασίστηκε η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Narcos». Πλέον στο βιβλίο τους «Manhunters: How we took down Pablo Escobar» αναφέρουν ότι σχεδόν μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του Εσκομπάρ δεν γνώριζαν τίποτε για τα προσωπικά του. Αυτό άλλαξε έξι μήνες προτού ο βαρόνος της κοκαΐνης πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Οι δύο πράκτορες έμειναν έκπληκτοι όταν το 1991 ο Εσκομπάρ συμφώνησε να πάει στη φυλακή για πέντε χρόνια. Οδηγήθηκε σε φυλακή του Μεδεγίν, στην έδρα του καρτέλ του, αλλά, όταν οι κολομβιανές Αρχές αποφάσισαν να τον μετακινήσουν, απέδρασε και έξι μήνες αργότερα σκοτώθηκε. Ο Μέρφι και ο Πένια επισκέφθηκαν τη φυλακή μετά την απόδραση και, όταν άνοιξαν την ντουλάπα που βρισκόταν στο προσωπικό γραφείο του Εσκομπάρ, ανακάλυψαν ότι ο μεγαλέμπορος ναρκωτικών είχε kinky γούστα στο κρεβάτι. Βρήκαν μια συλλογή από sex toys, που περιλάμβανε πολλούς δονητές, αλλά και δαντελωτά εσώρουχα και νεγκλιζέ για γυναίκες.

Εντόπισαν, μάλιστα, γράμματα από μητέρες οι οποίες του πρόσφεραν τις κόρες τους για σεξ. Από ό,τι φαίνεται, ο Εσκομπάρ δεν ήταν ακατάδεκτος στα δώρα που του έκαναν…

Ο Μέρφι και ο Πένια αναφέρουν, επίσης, ότι τα κελιά της φυλακής έμοιαζαν με σουίτες που είχαν χλιδάτη διακόσμηση, μεγάλες τηλεοράσεις και ηχητικά συστήματα, ενώ υπήρχε και πολυτελές μπάνιο, το οποίο έμοιαζε με καταφύγιο.

