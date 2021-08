Ξινίλα από ανθρώπους των τεχνών για τον Κωνσταντίνο Ρήγο και το τρέιλερ του «Bachelor 2» (video)

Νέοι επαγγελματικοί ορίζοντες για τον διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνο Ρήγο. Ο βραβευμένος χορογράφος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από το τρέιλερ του αμφιλεγόμενου reality «Bachelor 2», το οποίο μεταδίδεται ήδη από τη συχνότητα του Alpha!

Το οπτικό αποτέλεσμα του τρέιλερ ενός reality που την περσινή σεζόν ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, μια και το κόνσεπτ του θέλει νεαρές κοπέλες να σφάζονται στα πόδια του πασά εργένη προκειμένου εκείνος να διαλέξει την εκλεκτή, είναι διά χειρός Ρήγου, μια και είναι εκείνος που το σκηνοθέτησε! Με το που έγινε γνωστό ότι ο διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνή είναι ο άνθρωπος που είχε την ευθύνη για το οπτικό αποτέλεσμα του τρέιλερ, δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν να εμπλακεί με μια τέτοια παραγωγή!

Και μπορεί το τρέιλερ να είναι διεθνών προδιαγραφών, προϊδεάζοντας το τηλεοπτικό κοινό για το τι θα δει τη νέα σεζόν στο «Bachelor 2», με τον πρώην «survivor» Αλέξη Παππά να έχει μπροστά του το νυφοπάζαρο της ντροπής, όμως σε αρκετούς συναδέλφους του Ρήγου η συγκεκριμένη κίνησή του έχει προκαλέσει, όπως ακούγεται, μια ξινίλα. Πώς γίνεται -λένε οι κακές γλώσσες- να αντικρίσει τις μπαλαρίνες της Λυρικής Σκηνής, όταν έχει εμπλακεί άμεσα με ένα reality που υποβιβάζει τη γυναικεία φύση; Είναι απορίας άξιο, λένε οι ίδιοι κύκλοι, πώς ο ιδρυτής του πρωτοπόρου Χοροθεάτρου ΟΚΤΑΝΑ, ο χορογράφος που έχει υπογράψει σπουδαίες παραστάσεις με σημαντικούς Ελληνες καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και σε άλλα 40 διεθνή φεστιβάλ συνδυάζει το όνομά του με ένα τέτοιου είδους reality. Ηταν τόσο μεγάλο το χρηματικό ποσό που δεν μπόρεσε να πει όχι στην πρόταση της παραγωγής του «Bachelor»;

Ο εκκεντρικός Κωνσταντίνος Ρήγος δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσσει, καθώς το 2017 είχε λάβει μέρος ως κριτής στην τηλεοπτική παραγωγή «So you think you can dance» αλλά έχει υπογράψει και τα βιντεοκλίπ πολλών τραγουδιστών της ποπ μουσικής σκηνής και του λαϊκού ελληνικού πενταγράμμου. Ε, αυτήν τη φορά αποφάσισε να σκηνοθετήσει το τρέιλερ του «Bachelor», το οποίο παραπέμπει σε παραμύθι αγάπης (υπό τους ήχους του τραγουδιού της Τζένης Βάνου «Σ’ αγαπώ») με κορίτσια σαν αερικά, έναν πρίγκιπα, τριαντάφυλλα και δόσεις love story. Μόνο που το παραμύθι έχει και δράκο…

