«Βασανιστήρια» στη Ρέινολντς!

Λίγο μετά τον θάνατο της ηθοποιού, αυτοβιογραφία της χολιγουντιανής σταρ φέρνει στο φως σεξουαλικές παρενοχλήσεις και... χαστούκια από γνωστούς σκηνοθέτες

Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού δεν μένει για πολύ κρυφή. Λίγο μετά τον θάνατο της Ντέμπι Ρέινολντς κομμάτια από την αυτοβιογραφία της «Unsinkable, A Memoir», γραμμένη από την ίδια και την Ντόριαν Χάναγουεϊ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν την «κακοποίηση» που υπέστη στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ.



Δουλειά μέχρι εξάντλησης, φωνές, χαστούκια από σκηνοθέτες, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επίκεντρο χείριστων κουτσομπολιών.

Το πρώτο που γνώρισε η Ρέινολντς ήταν τι θα πει δουλειά μέχρι δακρύων, αφού χρειάστηκε να χορεύει οκτώ ώρες την ημέρα, επί εβδομάδες, προκειμένου να μάθει χορό για τις ανάγκες της ταινίας «Singing in the rain».

Αμαθη καθώς ήταν, τα πόδια της είχαν γεμίσει πληγές που αιμορραγούσαν συνεχώς. Για να αποφύγει την εξάντληση ο γιατρός του στούντιο έσπευσε να της χορηγήσει βιταμίνες, τις οποίες για καλή της τύχη δεν πήρε, καθώς ήταν οι ίδιες αμφεταμίνες που οδήγησαν την Τζούντι Γκάρλαντ σε εξάρτηση.



Η επιτυχία που ακολούθησε την ταινία την έκανε αγαπητή στο κοινό, αλλά όχι και σε πολλούς σκηνοθέτες ή συναδέλφους της. Στην ταινία «The catered affair» είχε τον πρώτο δραματικό ρόλο της αλλά και έναν σκηνοθέτη, τον Ρίτσαρντ Μπρουκς, που την αντιπαθούσε. Στα γυρίσματα της ούρλιαζε φτάνοντας να τη χαστουκίσει μια φορά, ενώ γλίτωσε τη δεύτερη χάρη στο συνεργείο, που απορούσε επίσης για τη συμπεριφορά του.

Η επίθεση του Τόνι Κέρτις



Την ίδια αχαρακτήριστη συμπεριφορά επέδειξε και ο Χένρι Χάθαγουεϊ στην ταινία «How the West has won», όμως τον αντιμετώπισε όπως του έπρεπε. Ο εγωπαθής Μπομπ Φος την παρενόχλησε σεξουαλικά την ώρα που χόρευαν για την ταινία «Give a girl a break», όπως και ο Γκλεν Φορντ, αλλά πιο διακριτικά, ενώ από την υπερβολική Σέλεϊ Γουίντερς, η οποία γινόταν ο χαρακτήρας που υποδυόταν, φοβήθηκε ότι θα έχανε τη ζωή της στην ταινία «What's the matter with Helen?».





Αυτό που την καταρράκωσε ωστόσο ήταν η επίθεση του Τόνι Κέρτις, ο οποίος μετά τον χωρισμό της άρχισε να διαδίδει φήμες ότι ήταν «χάλια στο κρεβάτι» και «λεσβία», ισχυριζόμενος ότι έλεγε απλώς ό,τι του είχε πει ο φίλος του Εντι Φίσερ, ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος όχι απλώς είχε εγκαταλείψει εκείνη και τα παιδιά τους για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αλλά της έριχνε και ευθύνες για τον χωρισμό τους.