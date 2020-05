Δείτε τι ειπώθηκε από την Δέσποινα Βανδή στον Τρύφωνα Σαμαρά και ήθελε να αποχωρήσει από το J2US.

Σκληρή κριτική, όπως χαρακτήρισε και ο ίδιος, δέχτηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς από την κριτή Δέσποινα Βανδή στο διαγωνιστικό show Just the 2 of US.

Για να γίνουμε πιο σαφής, τo στυλιστικό κομμάτι ήταν αυτό που θεώρησε απρεπές η Δέσποινα Βανδή, αφού ο Τρύφωνας Σαμαράς εμφανίστηκε με μία φούστα που παρέπεμπε σε φουστανέλα, ένα γιλέκο και με τα μαλλιά ράστα, για να τραγουδήσει ένα παραδοσιακό τραγούδι. Θεώρησε πως με αυτή την εμφάνιση δεν τιμά την παράδοση και πως η αμφίεση του θα ήταν κατάλληλη για ένα αποκριάτικο πάρτι.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Όλο αυτό που είδα δεν το βρίσκω τόσο χαριτωμένο, δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω. Είπες ένα παραδοσιακό τραγούδι, φορώντας ένα γιλέκο ταυρομάχου, κρατάς μια γκλίτσα και για τη δική μου αισθητική όλο αυτό δεν μου ταιριάζει […] Μην το ξανακάνεις, όταν ακουμπάς την παράδοση. Σε οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ελληνική παράδοση και την παραδοσιακή μουσική. Δεν το εισέπραξα ότι τίμησες την παράδοση.»

Με αυτόν το σχολιασμό ο Τρύφωνας Σαμαράς στεναχωρήθηκε. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούριου και στην εκπομπή της Ευτυχείτε, ανέφερε πως θα ήθελε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο μόνος λόγος που παρέμεινε ήταν ο φίλος του και παρουσιαστής του show Νίκος Κοκλώνης.

Τα λόγια του ήταν τα εξής:

«Η κριτική επιτροπή ήταν λίγο αυστηρή μαζί μου. Σκέφτηκα να φύγω, αν δεν ήταν ο Νίκος Κοκλώνης φίλος μου. Αισθάνθηκα σαν να πρόσβαλαν την προσωπική μου ζωή. Με μείωσε προσωπικά. Έπρεπε να μιλήσω, ήταν να τα παρατήσω. Έλεγα στην Χαρά κράτα με. Είμαι πικραμένος από την κυρία Βανδή, την οποία εκτιμώ»

