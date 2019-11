Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο του Τραμπ τζούνιορ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ αποκάλυψε ότι έκοψε το αλκοόλ, όπως και ο πατέρας του, επειδή δεν ήξερε «πώς να πίνει με μέτρο». Στο νέο βιβλίο του με τίτλο «Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us» (φωτό κάτω), που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου αποκαλύπτει ότι έτσι κι αλλιώς υπήρχαν «προειδοποιητικά σημάδια» στην οικογένειά του, όπως η περίπτωση του θείου του Φρεντ Τραμπ τζούνιορ που πέθανε λόγω επιπλοκών του αλκοολισμού στα 42 του.

Εκτός από τις προσωπικές αποκαλύψεις, ο μεγάλος γιος του Τραμπ (φωτό κεντρική) βρίσκει την ευκαιρία να στραφεί προσωπικά σε πολιτικούς αλλά και επιχειρηματίες που έχουν εκφράσει ανοικτά την αρνητική τους άποψη για τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο Τζεφ Μπέζος, ο υποτιθέμενος πρωταθλητής της ελευθερίας του Τύπου, είχε την ίδια συμπόνοια για τους ανθρώπους του Κουίνς όσο ένας εκτελεστής της Μαφίας» γράφει, μεταξύ άλλων.

Αφιερώνει δε το βιβλίο του στους «αξιοθρήνητους», όπως είχε αποκαλέσει η Χίλαρι Κλίντον τους υποστηρικτές του πατέρα του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του 2016. «Είμαι υπερήφανα ένας από εσάς» γράφει.

