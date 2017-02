Dancing stars!

Στην Ελλάδα επιστρέφει η διεθνούς φήμης Ελληνίδα μπαλαρίνα Αλεξάνδρα Αβράμη, η οποία μαζί με την Αμερικανίδα χορογράφο των stars Chali Jennings θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σύγχρονου, Κλασικού και Μοντέρνου Χορού. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 18 και τις 19 Μαρτίου στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Αλλωστε το όνομα της Αλεξάνδρας Αβράμη από τα Γιαννιτσά (η πρώτη Ελληνίδα μπαλαρίνα που κατάφερε να επιλεγεί από το φημισμένο American Ballet Theater) αποτέλεσε κίνητρο, ώστε περισσότεροι νέοι χορευτές και αθλητές να δείξουν τις ικανότητές τους. Η πανέμορφη μπαλαρίνα θα έρθει μόνο για το event από τη Νέα Υόρκη, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια μπαλέτου και personal trainer celebrities και μοντέλων της Victoria’s Secret! «Είμαι συγκινημένη που θα βρεθώ ξανά στη χώρα μου και, μάλιστα, για μία σημαντική διοργάνωση» λέει η ίδια.

Σημαντικό, όμως, και το βιογραφικό της Jennings, γνωστής για τις συνεργασίες της τόσο με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Justin Timberlake αλλά και η Ελενα Παπαρίζου, η Αννα Βίσση, ο Σάκης Ρουβάς, ο Αντώνης Ρέμος, η Ελένη Φουρέιρα και η Τάμτα. Η ίδια συνεργάζεται κάθε χρόνο με τα MAD Video Music Awards, ενώ επιμελήθηκε τη χορογραφία της Ηβης Αδάμου στη Eurovision, καθώς και το μιούζικαλ «Victor Victoria» με την Εβελίνα Παπούλια.

Την κριτική επιτροπή συμπληρώνουν η Ζωή Τατόπουλος, που είχε έρθει τρίτη στο τηλεοπτικό παιχνίδι «So you think you can dance», ο Αντώνης Κορούτης, ένας από τους σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Αγγελος Αποστολίδης (aka Fuerza Negra), αθλητής hip hop dancer και ο χορευτής Μάρκος Γιακουμόγλου, που έχει εμφανιστεί και σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές («X Factor», «Your face sounds familiar» κ.ά.).