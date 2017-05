Ραπ τής ντροπής για τον Ντάνο

Τι Ντάνος, τι… Ντούτσε! Ο πιο δημοφιλής παίκτης του «Survivor» έγινε τραγούδι από τον ράπερ TUS, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε προκλήσεις μέσα από τη δουλειά του.

Τούτη τη φορά, όμως, μάλλον το παράκανε, αφού δεν δίστασε να «πατήσει» πάνω στους στίχους ενός πατριωτικού τραγουδιού που ακούμε κάθε χρόνο στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προκειμένου να φτιάξει ένα εύκολο σουξέ, εμπνευσμένο από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Στόχος του;

Να πάρει και ο ίδιος το δικό του μερίδιο δημοσιότητας από το τηλεοπτικό φαινόμενο που σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης! «Αχ, Ντάνο, θα τρελαθώ, Ντάνο, αν δω το έπαθλο στα χέρια σου επάνω» τραγουδά ο TUS και η ομοιότητα με τους στίχους του ρεφρέν του τραγουδιού «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», που ερμήνευσε η Σοφία Βέμπο το 1941, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

«Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο, με την Ελλάδα ποιος μου είπε να τα βάνω» τραγουδούσε τότε η Βέμπο, σε στίχους Γιώργου Θίσβιου και μουσική Θεόφραστου Σακελλαρίδη, αναπτερώνοντας το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών και γελοιοποιώντας τον εχθρό. Ολα αυτά όμως είναι μάλλον λεπτομέρειες για τον TUS, ο οποίος δεν δίστασε να «κανιβαλίσει» ένα ιστορικό κομμάτι για χάρη του Ντάνου και της δημοσιότητας. Μέσα από τους στίχους που έγραψε, μάλιστα, παροτρύνει τον «Διάσημο» παίκτη να ανταλλάξει τη Λάουρα με ένα σαλάμι, να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος στη Σκιάθο και να ρίξει στην Ευρυδίκη ένα μανίκι (!) για να μην τον ξαναβγάλει προτεινόμενο.

Οι στίχοι τού «Αχ, Ντάνο»

Ντάνο, άρχοντα, πουλά τους τα υπάρχοντα

Δώσε τη Λάουρα και πάρε ένα σαλάμι

Αλλος στη θέση σου θα το είχε καβαλήσει

Εσύ το χάρισες στους ντόπιους το καλάμι

Ρίξε στη Βαλαβάνη ένα μανίκι να μη σε ξαναβγάλει προτεινόμενο

Και εσύ να είσαι ένα βήμα πριν τη νίκη, και αυτή να βρει εκεί μέσα έναν γκόμενο

Ζω μόνο για να σε δω στο βάθρο

Εκλεισα εισιτήρια για να έρθω

Αν βγεις πάλι υποψήφιος, εγκεφαλικό θα πάθω, βάλε και υποψήφιος για δήμαρχος στη Σκιάθο.

Αχ, Ντάνο, θα τρελαθώ, Ντάνο, αν δω το έπαθλο στα χέρια σου επάνω «Σήκωσέ τοοο»

Αχ, Ντάνο, θα τρελαθώ, Ντάνο, από το Survivor επεισόδιο δε χάνω

Αχ, Ντάνο, θα τρελαθώ, Ντάνο, αν δω το έπαθλο στα χέρια σου επάνω «Σήκωσέ τοοο»

Αχ, Ντάνο, θα τρελαθώ, Ντάνο, από το Survivor επεισόδιο δε χάνω

Κάθε φορά που παίζεις τελικό

Ξέρουμε ποιος θα φάει dinner

Το αποτέλεσμα είναι άκρως λογικό

«Γιώργος is the winner»

Εκανες ντους και μουσκέψαμε από ηδονή

Αθλητικό παιδί και γόης

Ο Μάριος έχει καλή φωνή

Ας πάρει το έπαθλο στο The Voice

Είσαι ο πιο διάσημος από τους διάσημους

Είσαι ο πιο μαχητής από τους μαχητές

Κέρδισε και καμία ασυλία, γιατί τρώμε όλο τον μισθό σε sms

Για σένα και για μας θα είσαι πάντα αρχηγός, όλες θέλουμε το έπαθλο να πάρεις

Και ο Βασάλος είναι καλός, αλλά εσύ είσαι κ@υλι@ρης

Ακούστε το εδώ: