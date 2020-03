Αποθέωση για τη διαδικτυακή πρεμιέρα των «Ράδιο Αρβύλα»

Αποθέωση στο twitter για την πρεμιέρα των «Ράδιο Αρβύλα» στο διαδίκτυο: «Ρε, είναι καλύτεροι απ’ ό,τι στην τηλεόραση! ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩ!» ήταν ένα από τα χιλιάδες «τιτιβίσματα» στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αντώνης Κανάκης με την παρέα του εμφανίστηκε μέσω διαδικτύου στους φανατικούς θαυμαστές της εκπομπής του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Παρότι, λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης των θεατών, τα social media πήραν φωτιά, κάτι που αποδεικνύει πως η ανταπόκριση του κοινού ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλη γι’ αυτό το comeback.

Μάλιστα, τα μηνύματα και τα σχόλια των περισσοτέρων ήταν από θετικά έως αποθεωτικά, με κάποιους να τονίζουν πως στο διαδίκτυο είναι καλύτεροι από ό,τι ήταν τηλεοπτικά: «Πόσο ωραίο να βλέπεις “Ράδιο Αρβύλα” για πρώτη φορά να μιλάνε χωρίς πίεση χρόνου ή διάλειμμα για διαφημίσεις και να μπορείς ν’ απολαύσεις. Καλή αρχή!» έγραψε κάποιος, ενώ ένα άλλο tweet αναφέρει: «Ευτυχώς που είναι ιντερνετική η εκπομπή και θα δούμε όλο το τοπ χωρίς να πηδάτε νούμερα!»

Εν τω μεταξύ, πολλά ήταν και τα σχόλια που ευχαριστούσαν τους «Ράδιο Αρβύλα» για την επιστροφή τους τη δεδομένη -και πολύ δύσκολη- στιγμή, εν μέσω εγκλεισμού λόγω κορονοϊού: «Ο,τι καλύτερο μπορούσαμε να δούμε εν μέσω πανδημίας και καραντίνας. Παλιό καλό “Ράδιο Αρβύλα”» σημείωσε διαδικτυακός φίλος της σατιρικής εκπομπής, την ώρα που ένας άλλος επισήμανε: «“Αlways look on the bright side of life” και οι Ράδιο Αρβύλα είναι εδώ για να μας κάνουν παρέα αυτές τις μέρες, που χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ».

«Ευχαριστώ»

Eνα μεγάλο «ευχαριστώ» όμως φύλαγε και ο Αντώνης Κανάκης για το κοινό του στο κλείσιμο της πρώτης ολοκληρωμένης διαδικτυακής εκπομπής του: «Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για αυτό που ζήσαμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα είμαστε και αύριο (σ.σ.: χθες) στον αέρα με live streaming» ανέφερε ο παρουσιαστής από τη Θεσσαλονίκη, αφού προηγουμένως ο ίδιος και τα μέλη της συντροφιάς του είχαν πει το στερνό «αντίο» στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Κώστα Βουτσά, κάτι που δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να κάνουν δημόσια, αφού δεν είχαν βγάλει εκπομπή.

{{-PCOUNT-}}8{{-PCOUNT-}}