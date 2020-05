Κατάθεση ψυχής έκανε η Άσπα Τσίνα για τη μάχη που δίνει με τον Καρκίνο!

Η Άσπα Τσίνα, που όλοι τη θυμόμαστε από την εκρηκτική της παρουσία στο reality τραγουδιού Fame Story, φέτος την απολαμβάνουμε ως διαγωνιζόμενη-coach στο τραγουδιστικό show Just the two of us.

Η Άσπα Τσίνα που ποτέ δεν μάσαγε τα λόγια της, μίλησε στην εκπομπή Μαζί σου για τον δικό της Γολγοθά που περνάει με τον Καρκίνο. Μέσα σε όλα ερωτήθηκε αν φοβάται που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και θα πρέπει να βρίσκεται στο show λόγω συνωστισμού. Η ίδια δεν έκρυψε πως ένιωσε φόβο αλλά προσπαθεί να μη το βάζει κάτω. Επίσης ανέφερε πως ταλαιπωρήθηκε ενόψει καραντίνας λόγω της ασθένειάς της.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου υπήρχε ο φόβος μέχρι που αποφάσισα να τον αποβάλλω. Όταν έμαθα πως πάσχω από έναν αιματολογικό καρκίνο, λέγεται πολλαπλό μυέλωμα και ουσιαστικά καταστρέφει τα οστά. Κατατρώει τα οστά. Προκαλεί και προβλήματα στα νεφρά και αρκετά ακόμη […]Το πληροφορήθηκα όταν ήμουν στην Αθήνα για να ηχογραφήσουμε με τον Φοίβο το τραγούδι. Σκύβω για να σηκώσω το σκυλάκι μου και ακούω ένα κρακ. Σκέφτηκα πως ήταν η μέση μου αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είχα φρικτούς πόνους, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η μητέρα μου είπε να πάμε να κάνουμε μια μαγνητική και από εκεί ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Πολύ γρήγορα, όμως, ξεκαθάρισε το τοπίο και ήμουν τυχερή σε αυτό».

Μέσα σε αυτή τη κατάσταση έπρεπε να βρει τη δύναμη να το πει και στον γιο της, μας αποκάλυψε το πως:

«Με τον Ιάσονα μιλάμε από πολύ μικρότερη ηλικία και τις έννοιες τις πιο αφηρημένες για κάποιο λόγο τις κατέχει. Όταν του εξήγησα το πρόβλημα της υγείας μου έδειξε πως το αντιλαμβάνεται… Τα παιδιά μας τα φέρνουμε στη ζωή αλλά δεν είναι η συνέχειά μας ή μία μορφή ιδιοκτησίας μας… Τον Ιάσονα τον έφερα στη ζωή, τον αγαπάω».

Η αντίδρασή του ήταν η εξής:

«Μαμά μου δεν θέλω να πεθάνεις».

