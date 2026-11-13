Βόμβα! Γνωστή παρουσιάστρια χώρισε μετά από 7 χρόνια σχέσης

Ελεύθερη κι ωραία είναι η γνωστή παρουσιάστρια καθώς χώρισε με τον επί επτά χρόνια σύντροφό της. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη έκπληξη για πολλούς καθώς επρόκειτο για πολύ αγαπημένο και ερωτευμένο ζευγάρι.

Ο λόγος για την Τάιρα Μπανκς και τον επιχειρηματία Λουί Μπελανζέ-Μαρτέν. Η 52χρονη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι είναι ξανά ελεύθερη, δηλώνοντας μάλιστα πως έχει αρχίσει να βγαίνει ραντεβού και πως αντιμετωπίζει τη νέα περίοδο της προσωπικής της ζωής με αισιοδοξία.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό HOT 97, ενώ την Πέμπτη Νοεμβρίου η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της και σε δημοσιογράφους του TMZ, στη Νέα Υόρκη.

«Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις ξανά. Είμαι πλέον ελεύθερη γυναίκα. Είμαι 52 ετών και είμαι μόνη μου. Τώρα σκέφτομαι ότι δεν είναι πολύ αργά. Βγαίνω ξανά ραντεβού και αισθάνομαι τη θηλυκότητά μου. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι όλα πρέπει να τελειώσουν επειδή έφτασες σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Βγαίνω ραντεβού. Είναι ωραίο να είσαι ελεύθερη. Είχε περάσει πολύς καιρός», δήλωσε.