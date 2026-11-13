Ελένη Ράντου: Γενέθλια επί σκηνής για την ηθοποιό – Πόσο χρόνων έγινε;

Τα γενέθλιά της είχε η Ελένη Ράντου και δέχτηκε μια έκπληξη πάνω στη σκηνή του θεάτρου από τους συνεργάτες της. Η καταξιωμένη ηθοποιός έγινε 63 χρόνων και έσβησε κεράκια στο θεατρικό σανίδι με τον κόσμο να χειροκροτεί.

Η ίδια δημοσίευσε βίντεο με την έκπληξη και έγραψε στη λεζάντα: «Γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω!». Για την ηθοποιό ήταν μία δύσκολη περίοδος καθώς ο σύζυγός της και σπουδαίος τραγουδιστής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε καθώς ταλαιπωρείται χρόνια από πνευμονοπάθεια. Πλέον είναι στο σπίτι τους και προσπαθούν να ξαναβρούν τις ισορροπίες τους.

Η τούρτα έκπληξη ήταν μια χειρονομία των συνεργατών που συγκίνησε την Ελένη Ράντου που έσβησε τα κεράκια της και ευχαρίστησε τους συναδέλφους και τον κόσμο που της έδινε τις ευχές του από την πλατεία του θεάτρου. «Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση. Να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!

Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε», έγραψε πριν από λίγο καιρό σε ποστ της.