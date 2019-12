Θρίαμβος για Κάρεϊ με 25 χρόνια καθυστέρηση

Μπορεί να θεωρείται ένα από τα τραγούδια-σύμβολο των Χριστουγέννων, καθώς παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές κατά την περίοδο των εορτών, όμως το «All I Want For Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ χρειάστηκε 25 ολόκληρα χρόνια για να κατακτήσει την κορυφή των αμερικανικών τσαρτ.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το 1994, δεν πωλήθηκε ως CD single, οπότε δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στη λίστα Billboard’s Hot 100. Ούτε μετά την αλλαγή των κανονισμών, το 2000, το τραγούδι έφτασε στην κορυφή, παρόλο που έγινε εξαιρετικά δημοφιλές παγκοσμίως το 2003, χάρη στο σάουντρακ της συναισθηματικής κωμωδίας «Love Actually».

Φέτος όμως η 49χρονη τραγουδίστρια ήταν αποφασισμένη να τα καταφέρει. Με αφορμή την 25η επέτειο από την πρώτη κυκλοφορία του, έβγαλε CD single του τραγουδιού, «βομβάρδισε» τα social media με αναρτήσεις προωθώντας το και ξεκίνησε περιοδεία με τίτλο «All I Want For Christmas is You». Την περασμένη εβδομάδα το single της βρέθηκε στην κορυφή του Billboard.

Παρά τα αυξημένα έσοδα, η Κάρεϊ αποδείχθηκε ότι έχει… καβούρια στις τσέπες της. Άτομα της συνοδείας της που πήγαν να πάρουν για λογαριασμό της φαγητό από εστιατόριο της Ατλάντα Σίτι έφυγαν χωρίς να αφήσουν φιλοδώρημα. Μάλιστα, αφού πλήρωσαν 442,27 ευρώ, πήραν και τα ρέστα, ύψους 5,67 ευρώ.

