Αγωνία για τον «γιο» του Κωνσταντάρα – Στη ΜΕΘ με βαρύ εγκεφαλικό

Τον δικό του «Γολγοθά», με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή, ανεβαίνει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες το κινηματογραφικό παιδί του Λάμπρου Κωνσταντάρα και «παιδί-θαύμα» της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης.

Από τον Νίκο Νικόλιζα

Πρόκειται για έναν από τους πιο ταπεινούς ηθοποιούς της γενιάς των μεγάλων πρωταγωνιστών, ο οποίος «εξαφανίστηκε» όταν ο ελληνικός κινηματογράφος άρχισε να πνέει τα λοίσθια, αφήνοντας ωστόσο το δικό του στίγμα τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στο θεατρικό σανίδι.

Η μοίρα τους τελευταίους μήνες τού έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώς ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τους φίλους του να κάνουν δημόσια έκκληση για αίμα. Μία εβδομάδα αργότερα, και ενώ όλα φαίνονταν πως κυλούσαν ομαλά και ο ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι του, υπέστη ξαφνικά βαρύ εγκεφαλικό, με αποτέλεσμα, λόγω της κατάστασής του, να «περιπλανηθεί» σε διάφορες μονάδες εντατικής θεραπείας, μέχρι να καταλήξει στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Μάλιστα, στην ίδια ΜΕΘ έχει «συγκάτοικο» τον συνάδελφό του Δημήτρη Καλλιβωκά. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης γεννήθηκε ως παιδί-θαύμα, καθώς τόσο το κατάξανθο χρώμα των μαλλιών του όσο και το παρουσιαστικό του εντυπωσίαζαν σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

Σε ηλικία μόλις 5 ετών, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επέλεξε τον μπόμπιρα για την ταινία «Τυφλός άγγελος», ενώ ο Αλέκος Αλεξανδράκης λίγα χρόνια αργότερα του έκανε δώρο ένα ποδήλατο για να πηγαίνει στο θέατρο Αλφα, όπου έπαιζε στο πλευρό του, και να μην ταλαιπωρείται με τα μέσα μεταφοράς της εποχής. Σε ηλικία μόλις 15 ετών είχε παίξει σε 10 ταινίες, ενώ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στις «Μικρές Αφροδίτες» του μεγάλου σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου.

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης έπαιξε σε 25 ταινίες, ενώ, όπως είχε αποκαλύψει σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του, δεν είχε σκοπό να γίνει ποτέ ηθοποιός, καθώς προερχόταν από πολύ φτωχή οικογένεια και πάλευε καθημερινά για να επιβιώσει. Μάλιστα, έκανε πολλές δουλειές παράλληλα για να βοηθήσει την οικογένειά του να σταθεί στα πόδια της – άλλοι τον θυμούνται ως σοβατζή σε πολυκατοικίες και άλλοι ως πλακά. Το δράμα και ο αγώνας επιβίωσης του μπόμπιρα είχαν συγκινήσει όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές, οι οποίοι του έδιναν συνεχώς καινούργιους ρόλους στις ταινίες και στα θεατρικά τους.

Ωστόσο, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης έμεινε στη μνήμη όλων ως ο μικρός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι», καθώς και στον «Γαμπρό απ’ το Λονδίνο» με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Οταν ο ελληνικός κινηματογράφος υπέστη κρίση, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, το σεμνό παιδί που ντρεπόταν να κοιτάξει στα μάτια τα μεγάλα είδωλα της εποχής, αποφάσισε να αλλάξει επάγγελμα και να ασχοληθεί με την οικοδομή, προκειμένου να ζήσει άνετα με την οικογένειά του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε δύο παιδιά.

Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του Ελένη, η οποία προσεύχεται για ένα θαύμα. Η «Espresso» επικοινώνησε με συναδέλφους του Βαγγέλη Ιωαννίδη, οι οποίοι μας μίλησαν για έναν άνθρωπο με χρυσή καρδιά, που προτίμησε να κάνει άλλα επαγγέλματα προκειμένου να μην πεινάσει η οικογένειά του!

«Πάμε αργά σταθερά και καλύτερα» – Η κατάσταση του Δημήτρη Καλλιβωκά

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου Νοσοκομείου παραμένει ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από πτώση στο σπίτι του. Οπως πρώτη έγραψε η «Espresso» σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο σπουδαίος ηθοποιός είχε μια πτώση από το αναπηρικό αμαξίδιό του, το οποίο του προκάλεσε πολλές κρανιοεγκεφαλικές και σωματικές κακώσεις. Σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό του, Ανδρέα Στράτη, ο αγαπημένος ηθοποιός παλεύει σαν λιοντάρι για να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

«Πάμε αργά, σταθερά και καλύτερα. Δεν έχει αποσωληνωθεί, δεν έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλώς, ορισμένες ώρες της ημέρας αναπνέει μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη την τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής. Είναι το πρώτο βήμα και σημαντικό για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς. Από τις αξονικές που έχουμε κάνει, το αιμάτωμα είναι σαφώς καλύτερο, και αυτό το εισπράττουμε εμείς από τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Απολύτως δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, γιατί ο ασθενής είναι στην Εντατική, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλύτερα. Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Θεωρώ, όμως, ότι για τον κύριο Καλλιβωκά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάποια εικόνα που θα είναι σημαντική» ανέφερε σε δηλώσεις του.