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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή «γιορτή» για τον Βαρτζόπουλο

Γενέθλια και επιστροφή στην κυβέρνηση για τον βουλευτή Θεσσαλονίκης

Διπλή «γιορτή» για τον Βαρτζόπουλο
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Δικαίωση και γενέθλια πήγαν «πακέτο», χθες, για τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Την ημέρα των 69ων γενεθλίων του, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος έμαθε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, από όπου είχε αποχωρήσει.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Διπλή «γιορτή» για τον Βαρτζόπουλο
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με τη Βίβιαν Μπενέκου

Οπως καταλαβαίνετε, η χαρά της γιορτής έγινε διπλή, καθώς ο υφυπουργός αποκατέστησε πλήρως τη φήμη του, κάτι για το οποίο είχε μιλήσει στην «Espresso» παλαιότερα, λέγοντας: «Εχω τη συνείδησή μου απολύτως καθαρή, γιατί πάντοτε έκανα αυτό που έπρεπε αυστηρά εντός των πλαισίων του νόμου. Ο βουλευτής που βοηθά νόμιμα τον πολίτη δεν έχει να φοβάται τίποτα». Αυτά ήταν τα λόγια του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, ως απάντηση στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που κάποιους μήνες πριν είχε οδηγήσει στην αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Βαρτζόπουλος είχε υποβάλει την παραίτησή του στις 3 Απριλίου 2026, όταν το όνομά του συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Η υπόθεση που τον αφορούσε τέθηκε τελικά στο αρχείο τον Ιούλιο του 2026, διότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα μεμπτό για τον ίδιο.

Χθες, λοιπόν, επτά μήνες μετά την άδικη περιπέτειά του, έγινε η επιστροφή του στην κυβέρνηση, και μάλιστα στα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο και τον πιο υπέροχο μπαμπά του κόσμου! Είσαι το στήριγμά μας. Να τα εκατοστήσεις γερός και δυνατός. Σε αγαπάμε πάρα πολύ» ήταν η ευχή της αγαπημένης συζύγου του, Φωτεινής Μαυρομμάτη-Βαρτζοπούλου, για τα γενέθλιά του και για όλα τα άλλα.

Διπλή «γιορτή» για τον Βαρτζόπουλο
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με την οικογένειά του

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ΕΤΙΚΕΤΕΣ #ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ #ΓΕΝΕΘΛΙΑ #ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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