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The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

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The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

13/11/2026 - 13:18 | | 1 λεπτό ανάγνωση
The Ster Show - Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)
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Ο Πέρρης Κρητικός, ένας από τους γνωστούς αστρολόγους, έρχεται στο στούντιο του The Ster Show και συναντά την Ειρήνη Στεριανού σε μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της αστρολογίας, μιλά για τα άστρα, τις πλανητικές επιρροές, τις αστρολογικές προβλέψεις και όσα μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον.

Πώς επηρεάζουν οι πλανήτες τη ζωή μας; Τι δείχνουν οι αστρολογικές τάσεις; Τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα;

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αστρολογικές αναλύσεις, προσωπικές απόψεις και μια διαφορετική ματιά στα γεγονότα της καθημερινότητας.

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