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SHOWBIZ

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στα βράχια το σκάφος του – Τι συνέβη;

13/11/2026 - 13:17 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στα βράχια το σκάφος του – Τι συνέβη;
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Είναι γνωστή η αγάπη του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη θάλασσα και το ψάρεμα. Ο καταξιωμένος ηθοποιός έχει ένα σκάφος και όταν βρίσκει ελεύθερο χρόνο πάει για ψάρεμα. Όμως κάτι δυσάρεστο συνέβη που θα τον κάνει να καθυστερήσει να πάει για το αγαπημένο του χόμπι. Τι συνέβη;

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στα βράχια το σκάφος του – Τι συνέβη;

Η Κατερίνα Γερονικολού καλεσμένη της εκπομπής «Το Πρωινό» αποκάλυψε πως ο σύντροφός της περνάει λίγο δύσκολα αυτές τις ημέρες καθώς το σκάφος του υπέστη ζημιές μετά από σύγκρουση σε βράχια λόγω κακοκαιρίας.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

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«Είχε ένα ατύχημα με το σκάφος, έπεσε στα βράχια και είμαστε στενοχωρημένοι. Όχι δεν ήταν μέσα, ήταν παρκαρισμένο και είχε κακό καιρό απροειδοποίητα και χτύπησε στα βράχια και έχει κάποιες ζημιές. Το έμαθε την Τρίτη στα γενέθλια της κόρης του. Το λέω σε σένα γιατί τον συμπονάς. Ευτυχώς που είμαι εγώ καλεσμένη σήμερα γιατί αν ήταν εκείνος δεν ξέρω αν θα ερχόταν», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας πως εκείνη δεν τον ακολουθεί στις βόλτες με το σκάφος συνήθως γιατί ο ηθοποιός όταν είναι στη θάλασσα ξεχνάει να επιστρέψει στη στεριά και αυτό την κουράζει.

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