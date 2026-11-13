Θάλεια Ματίκα: «Ο Τάσος είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε»

Η Θάλεια Ματίκα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε μεταξύ άλλων για τον Τάσο Ιορδανίδη και τα παιδιά τους.

«Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δε θα άλλαζα τίποτα. Είμαι πολύ πλήρης. Ο Τάσος είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια καλή επιλογή, νομίζω η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Όσο τον βλέπω στην εκπομπή τους καμαρώνω πολύ με τη Ζωή Κρονάκη…», είπε.

Όσο για τη σχέση με τα παιδιά της ανέφερε: «Ο γιος μου θα γίνει 14 τον Ιανουάριο, η κόρη μου μόλις έγινε 10. Προσπαθώ όσο μπορώ ως μαμά να είμαι παρούσα, όσο με κρατούν οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου, προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά, να τα βοηθάω και με τα μαθήματα και με όλα. Χάνω την ψυχραιμία μου κάποιες φορές, με επαναφέρουν τα παιδιά μου, μπορεί να μου πουν, “μαμά τώρα κάνεις σαν τρελή” και το καταλαβαίνω κι εγώ ότι το κάνω…

Θα την πω τη συγγνώμη μου…Είναι και η ηλικία. Η κόπωση των ετών έρχεται, αυτό δε μπορείς να το αποφύγεις. Εγώ νιώθω την κόπωση την ψυχική, δεν είμαι όπως όταν ήμουν 30 και 35. Το συζητάω πολύ και με τις φίλες μου που είμαστε όλες σε παρόμοια κατάσταση. Πρέπει οι γυναίκες να είμαστε ψυχικά ήρεμες οι ίδιες πρώτα. Πρέπει να ζητάμε πράγματα, βοήθεια μέσα στο σπίτι και να μην το παίζουμε super ήρωες. Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση super ήρωας. Δε θέλω να αποδείξω ότι είμαι η καλύτερη μαμά, μαγείρισσα, γυναίκα, η πιο όμορφη, η πιο σέξι. Λέω “δε μπορώ, δε θέλω”…».