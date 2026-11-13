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Τίνα Μεσσαροπούλου: Επεισοδιακή πρόταση γάμου με κλάματα και καυγά

13/11/2026 - 09:46 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Τίνα Μεσσαροπούλου: Επεισοδιακή πρόταση γάμου με κλάματα και καυγά
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Μία άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκαλύπτοντας στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» τις επεισοδιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, της έκανε πρόταση γάμου.

Τίνα Μεσσαροπούλου

Αφορμή για την εξομολόγηση της δημοσιογράφου στάθηκε η συζήτηση για τη ρομαντική πρόταση γάμου που είχε κάνει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στην Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Παρίσι. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, η δική της εμπειρία απείχε αρκετά από τις συνηθισμένες εικόνες ενός ρομαντικού σκηνικού, αφού περιλάμβανε ένταση, δάκρυα και ένα δαχτυλίδι που λίγο έλειψε να επιστραφεί πριν καν φορεθεί.

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Όπως εξήγησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο σύζυγός της είχε καταστρώσει ένα ιδιαίτερο σχέδιο, θεωρώντας πως αν προκαλούσε αρχικά έντονα συναισθήματα, η έκπληξη της πρότασης γάμου θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ωστόσο, η προσπάθειά του να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Και εμένα δε μου πήγε πολύ καλά η πρόταση γάμου. Στο Παρίσι δεν πειράζει, αλλά όλα καλά. Τα κοπάνησα όλα. Παιδιά, ο άντρας μου θέλει να δημιουργεί ατμόσφαιρα, οπότε στο μυαλό του είχε ότι δημιουργώντας έντονα συναισθήματα από τη δική του την πλευρά, αυτά θα γίνουν αποδεκτά και από την άλλη. Δημιούργησε καυγά. Ένταση. Χωρίς λόγο όμως. Απέτυχε εκεί παταγωδώς. Εγώ δεν έχω αυτές τις αυξομειώσεις. Δημιουργεί μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μια ένταση. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ένταση. Γιατί δεν υπήρχε λόγος. Και σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο και με αφήνει αμανάτι.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Επεισοδιακή πρόταση γάμου με κλάματα και καυγά

Φεύγει λοιπόν από το δωμάτιο και κατεβαίνει κύριος στο μπαρ. Πίνει και το ποτάκι του. Σου λέει “Θα ανέβω τώρα πάνω. Οπότε μετά θα χαρεί πάρα πολύ”. Αυτό με το δαχτυλίδι. Και έπινε στην υγειά του, κατάλαβες; Στο μπαρ έπινε στην υγειά του, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Εγώ έκλαιγα μια ώρα και προσπαθούσα και να καταλάβω τι έχει συμβεί. Στο διπλανό δωμάτιο δε ήταν η κουμπάρα μου, η οποία μας πάντρεψε μετά. Και όπως δίνει λοιπόν το δαχτυλίδι, εγώ κλαίγοντας, μιλάμε είχα πλαντάξει στο κλάμα. Κόκκινη, αυτά. Μου δίνει και το δαχτυλίδι. Του λέω “Άκου να δεις, όπως είσαι, πάρε και το δαχτυλίδι και άρχισε και κοπάναγε. Πάρε και τα μπουφάν και πάρε και τις βαλίτσες σου και πάρ’ το απ’ την αρχή”».

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