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Πάτρα: Βρέφος 4 μηνών υποσιτισμένο και με δαγκώματα στα πόδια

13/11/2026 - 09:34 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Πάτρα: Βρέφος 4 μηνών υποσιτισμένο και με δαγκώματα στα πόδια
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Σοκ προκαλεί στην Πάτρα η υπόθεση ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας έντονα σημάδια υποσιτισμού και τραύματα στα πόδια που παραπέμπουν σε δαγκώματα. Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ο οργανισμός του ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος, με την κλινική του εικόνα να παραπέμπει σε σοβαρό υποσιτισμό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν στα κάτω άκρα του τραύματα που έμοιαζαν με δαγκώματα, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον προβληματισμό για τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του. Η σοβαρότητα της κατάστασής του επέβαλε την άμεση διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, η κλινική εικόνα του βρέφους παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Η υπόθεση κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων του παιδιού, ενός 21χρονου πατέρα και μιας 26χρονης μητέρας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε στερηθεί συστηματικά την απαραίτητη τροφή, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή υπογλυκαιμία και να κινδυνεύσει η ζωή του.

Σε βάρος των δύο γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε συνδυασμό με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Οι κατηγορίες αυτές αποτυπώνουν τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι διωκτικές αρχές την υπόθεση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επιδεινώθηκε η υγεία του παιδιού παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα τραύματα που διαπιστώθηκαν στα πόδια του βρέφους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η προέλευσή τους. Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου να προσδιοριστεί ο μηχανισμός πρόκλησης των τραυμάτων και να διαπιστωθεί εάν αυτά οφείλονται σε δαγκώματα ζώων ή σε άλλη αιτία. Μεταξύ των ενδεχομένων που διερευνούν οι Αρχές είναι τα σημάδια να έχουν προκληθεί από τρωκτικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

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