Μέγκαν Μαρκλ: Συντετριμμένη μετά τη σύλληψη του πατέρα της

Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Μέγκαν Μαρκλ, μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Παρότι η Δούκισσα του Σάσεξ έχει διακόψει κάθε ουσιαστική επικοινωνία μαζί του εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, οι τελευταίες αποκαλύψεις φαίνεται πως έχουν προκαλέσει βαθιά συναισθηματική αναστάτωση, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία οικογενειακή σχέση που είχε ήδη σημαδευτεί από έντονες συγκρούσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού PEOPLE, η 45χρονη Μέγκαν προσπαθεί να διαχειριστεί τις σοβαρές εξελίξεις έχοντας στο πλευρό της τον πρίγκιπα Χάρι, τα δύο παιδιά τους και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία φέρεται μάλιστα να έχει συνδράμει τις ομοσπονδιακές αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της Δούκισσας του Σάσεξ περιέγραψε στο PEOPLE τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών εναντίον του πατέρα της. Όπως υποστήριξε, η Μέγκαν δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο διατηρούσε στενό δεσμό κατά την παιδική και νεανική της ηλικία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τόσο σοβαρές κατηγορίες.

«Είναι συντετριμμένη. Είναι ο πατέρας της, ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν μεγαλώνοντας και με τον οποίο ήταν πολύ δεμένη για πολλά χρόνια. Οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές για εκείνη. Υπάρχει πολλή θλίψη», ανέφερε η πηγή. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η ίδια πηγή επισήμανε ότι η Δούκισσα προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αντλώντας δύναμη από τους ανθρώπους του στενού οικογενειακού και φιλικού της περιβάλλοντος. «Αντέχει. Έχει πολλούς φίλους και συγγενείς στους οποίους μπορεί να στηριχθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη ότι η μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ, συμμετείχε στη διαδικασία αναγνώρισης φωτογραφικού υλικού που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των PEOPLE και USA TODAY, η 70χρονη μητέρα της Δούκισσας κλήθηκε να εξετάσει φωτογραφίες στις οποίες είχαν καλυφθεί ευαίσθητα σημεία, προκειμένου να βοηθήσει τους ερευνητές να διαπιστώσουν εάν απεικονιζόταν ο πρώην σύζυγός της.

Η Ντόρια Ράγκλαντ υπήρξε παντρεμένη με τον Τόμας Μαρκλ από το 1979 έως το 1987, γεγονός που, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, την καθιστούσε πρόσωπο που μπορούσε να συνδράμει στη διαδικασία αναγνώρισης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μέγκαν είναι επίσης διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Μητέρα και κόρη βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία, προσπαθώντας να στηρίξουν η μία την άλλη, παρά τη γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει. «Η Μέγκαν και η μητέρα της είναι πολύ δεμένες. Στηρίζουν η μία την άλλη», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας.

Οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο την πολυσυζητημένη απομάκρυνση της Μέγκαν Μαρκλ από τον πατέρα της, με τον οποίο δεν διατηρεί ουσιαστικές σχέσεις από το 2018, την περίοδο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Τον Οκτώβριο του 2026, όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται οι πρώτες σοβαρές καταγγελίες, η Δούκισσα είχε γνωστοποιήσει ότι είχε ενημερωθεί ήδη από το 2018 για ανησυχητικούς ισχυρισμούς που αφορούσαν τον πατέρα της. Όπως είχε εξηγήσει, η επιλογή της να κρατήσει τον Τόμας Μαρκλ μακριά από τα παιδιά της συνδεόταν με την επιθυμία της να τα προστατεύσει. Η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, τα οποία δεν διατηρούν επαφή με τον παππού τους από την πλευρά της μητέρας τους.

Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο PEOPLE, οι τελευταίες αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετική αξιολόγηση της στάσης που είχε κρατήσει η Μέγκαν απέναντι στον πατέρα της όλα αυτά τα χρόνια. Η ίδια, πάντως, δεν έχει προχωρήσει σε νέα εκτενή δημόσια τοποθέτηση μετά τη σύλληψή του, πέρα από προηγούμενη δήλωσή της στην οποία εξέφραζε τη βαθιά ανησυχία της για τις καταγγελίες και υπογράμμιζε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η προστασία των παιδιών.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου 2026, στη Φλόριντα, έπειτα από έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών σχετικά με υλικό που φέρεται να διατηρούσε σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ερευνητές κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, αρνητικά φιλμ, διαφάνειες και βιβλία, που φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από πληροφορίες για ύποπτο υλικό που είχε εντοπιστεί μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του Τόμας Μαρκλ στις Φιλιππίνες, όπου διέμενε προηγουμένως. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς εναντίον του ψευδείς. Κατά την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβανόταν η ηλεκτρονική επιτήρηση. Ωστόσο, στις 10 Νοεμβρίου, οδηγήθηκε εκ νέου υπό κράτηση, καθώς, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, αφαίρεσε τη συσκευή ηλεκτρονικής παρακολούθησης που του είχε τοποθετηθεί.

Το δικαστήριο ανακάλεσε την προσωρινή αποφυλάκισή του, ενώ έχει διαταχθεί και ψυχιατρική αξιολόγηση προκειμένου να εξεταστεί η ικανότητά του να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, η Μέγκαν Μαρκλ προσπαθεί να διατηρήσει την καθημερινότητα της οικογένειάς της όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις.

Η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν εγκατασταθεί από τον περασμένο Αύγουστο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η μητέρα της παραμένει στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το PEOPLE, η απόσταση αυτή έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη για τη Δούκισσα, η οποία θα επιθυμούσε να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Οι δύο γυναίκες επικοινωνούν πολύ συχνά, ενώ η Ντόρια Ράγκλαντ αναμένεται να επισκεφθεί την οικογένεια στη Βρετανία κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Ιδιαίτερη συναισθηματική στήριξη προσφέρουν στη Μέγκαν και τα δύο παιδιά της, τα οποία, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, αποτελούν το σημαντικότερο σημείο αναφοράς της.

Η Δούκισσα του Σάσεξ προσπαθεί να επικεντρωθεί στην ανατροφή τους και να διασφαλίσει ότι η οικογενειακή τους ζωή θα παραμείνει προστατευμένη από την έντονη δημοσιότητα που έχει προκαλέσει η υπόθεση.