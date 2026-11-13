Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΑΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 Deepwater Horizon ALPHA Αυτή η Νύχτα Μένει (Ε) ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

SHOWBIZ

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό

13/11/2026 - 08:44 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όταν ο Αιμίλιος Χειλάκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της τιμητικής βράβευσης του σκηνοθέτη Νίκου Γραμματικού.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπιον, όπου ο Νίκος Γραμματικός τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Ωστόσο, εκείνο που έμελλε να σημαδέψει τη βραδιά δεν ήταν μόνο η απονομή του βραβείου, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη στιγμή που ακολούθησε, όταν ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στους αγαπημένους του ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό
Γιώργος Ευγενικός-Αιμίλιος Χειλάκης

Η συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Γραμματικός, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, επέλεξε να το αφιερώσει στους φίλους και συνεργάτες του που έχουν φύγει από τη ζωή. Η αναφορά του στους «Απόντες», συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την προσωπική του διαδρομή με την ομώνυμη κινηματογραφική δημιουργία του, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό Ο Αιμίλιος Χειλάκης λύγισε μπροστά στο κοινό, καλύπτοντας με το χέρι του το πρόσωπό του, ενώ τα δάκρυά του ήταν εμφανή. Ο Νίκος Γραμματικός τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, σε μια αυθόρμητη στιγμή που αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό
Αιμίλιος Χειλάκης-Γιώργος Ευγενικός

Οι εικόνες των δύο ανδρών, με τον ηθοποιό εμφανώς συγκλονισμένο και τον σκηνοθέτη να βρίσκεται στο πλευρό του, αποτέλεσαν μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Η βραδιά είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς στη σκηνή του Ολύμπιον συναντήθηκαν ξανά πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Απόντες», τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της το 1996.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό
Νίκος Γραμματικός-Αιμίλιος Χειλάκης-Γιώργος Ευγενικός

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Ευγενικός, Βαγγέλης Μουρίκης, Νίκος Γεωργάκης και Γιώργος Γιαννόπουλος, σε μια επανένωση που ξύπνησε αναμνήσεις από μια διαφορετική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Νίκο Γραμματικό, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους συντελεστές της ταινίας, αλλά και στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης προσέγγιζε τους ηθοποιούς του. Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτέλεσε απλώς έναν ακόμη σταθμό της επαγγελματικής του πορείας, αλλά μια δημιουργική εμπειρία με βαθύ προσωπικό αποτύπωμα. Ο Νίκος Γραμματικός εμφανίστηκε εξίσου συγκινημένος κατά την παραλαβή του τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου, τον οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο βραβείο της κινηματογραφικής του διαδρομής. Ιδιαίτερη μνεία έκανε σε συνεργάτες του που έχουν φύγει από τη ζωή, μεταξύ των οποίων ο Μηνάς Χατζησάββας, η Γιούλα Ζωιοπούλου και ο Κωνσταντίνος Σταρίδας.

Διαβάστε ακόμη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της
SHOWBIZ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε για τα Χριστούγεννα! – Το εντυπωσιακό δέντρο στο σαλόνι της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε από τον Νοέμβριο το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό στολισμό στο σπίτι της.

########
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα