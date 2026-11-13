Αιμίλιος Χειλάκης: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στο κοινό

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όταν ο Αιμίλιος Χειλάκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της τιμητικής βράβευσης του σκηνοθέτη Νίκου Γραμματικού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπιον, όπου ο Νίκος Γραμματικός τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Ωστόσο, εκείνο που έμελλε να σημαδέψει τη βραδιά δεν ήταν μόνο η απονομή του βραβείου, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη στιγμή που ακολούθησε, όταν ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στους αγαπημένους του ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Η συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Γραμματικός, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, επέλεξε να το αφιερώσει στους φίλους και συνεργάτες του που έχουν φύγει από τη ζωή. Η αναφορά του στους «Απόντες», συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την προσωπική του διαδρομή με την ομώνυμη κινηματογραφική δημιουργία του, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης λύγισε μπροστά στο κοινό, καλύπτοντας με το χέρι του το πρόσωπό του, ενώ τα δάκρυά του ήταν εμφανή. Ο Νίκος Γραμματικός τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, σε μια αυθόρμητη στιγμή που αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό.

Οι εικόνες των δύο ανδρών, με τον ηθοποιό εμφανώς συγκλονισμένο και τον σκηνοθέτη να βρίσκεται στο πλευρό του, αποτέλεσαν μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Η βραδιά είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς στη σκηνή του Ολύμπιον συναντήθηκαν ξανά πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Απόντες», τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της το 1996.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Ευγενικός, Βαγγέλης Μουρίκης, Νίκος Γεωργάκης και Γιώργος Γιαννόπουλος, σε μια επανένωση που ξύπνησε αναμνήσεις από μια διαφορετική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Νίκο Γραμματικό, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους συντελεστές της ταινίας, αλλά και στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης προσέγγιζε τους ηθοποιούς του. Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτέλεσε απλώς έναν ακόμη σταθμό της επαγγελματικής του πορείας, αλλά μια δημιουργική εμπειρία με βαθύ προσωπικό αποτύπωμα. Ο Νίκος Γραμματικός εμφανίστηκε εξίσου συγκινημένος κατά την παραλαβή του τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου, τον οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο βραβείο της κινηματογραφικής του διαδρομής. Ιδιαίτερη μνεία έκανε σε συνεργάτες του που έχουν φύγει από τη ζωή, μεταξύ των οποίων ο Μηνάς Χατζησάββας, η Γιούλα Ζωιοπούλου και ο Κωνσταντίνος Σταρίδας.