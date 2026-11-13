Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Ο τερματισμός και το μήνυμα στον πατέρα της

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συμμετοχή της στον αγώνα δρόμου «Αρκάδια 2026», στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η ηθοποιός κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή παρά την καταρρακτώδη βροχή, αφιερώνοντας ουσιαστικά τον τερματισμό της στον πατέρα της, ο οποίος την περίμενε στη γραμμή του τερματισμού.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη διοργάνωση, αποτυπώνοντας τη χαρά της συμμετοχής, την ένταση της προσπάθειας αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση που συνόδευσε την ολοκλήρωση του αγώνα.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της είχε η αναφορά στον πατέρα της, τον οποίο γνώριζε ότι θα συναντούσε στον τερματισμό, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. «Ήξερα ότι με περιμένεις στο τέρμα παρά την καταρρακτώδη βροχή, μπαμπά! Ήθελα να με δεις να τερματίζω δυνατή και χαμογελαστή! Η αγάπη, τί δύναμη είναι αυτή!», έγραψε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός συνόδευσε τα λόγια της με φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να τρέχει υπό βροχή, να περνά τη γραμμή του τερματισμού χαμογελαστή και να κρατά το κύπελλό της, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ποζάρει με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η συμμετοχή της στα «Αρκάδια» είχε, όπως αποκάλυψε η ίδια, και ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των παιδικών της αναμνήσεων από το Ρέθυμνο. Απευθυνόμενη σε αγαπημένο της πρόσωπο, θυμήθηκε τις εποχές που παρακολουθούσαν τους δρομείς να φτάνουν στην πόλη, χωρίς τότε να φαντάζονται ότι κάποια ημέρα θα συμμετείχαν και οι ίδιες.

«Από παιδιά, στο μπαλκόνι, βλέπαμε κάθε χρόνο να καταφθάνουν στο Ρέθυμνο οι αρκαδιοδρομείς, φέτος τα καταφέραμε κι εμείς! Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!», ανέφερε.

Με αυτά τα λόγια, η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη συνέδεσε τη σημερινή της συμμετοχή με τις εικόνες των παιδικών της χρόνων, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στη χαρά του τερματισμού. Στην ίδια δημοσίευση, η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την Καρολίνα Σκούρτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην προετοιμασία και την προσπάθειά της. «Σ’ ευχαριστώ για την στήριξη και την καθοδήγηση σε όλες τις δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές!!», έγραψε χαρακτηριστικά.