Συνελήφθη ο προπονητής άρσης βαρών και αδελφός του Πύρρου Δήμα για ντόπινγκ

Στη σύλληψη ενός 58χρονου γνωστού προπονητή άρσης βαρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε υπόθεση προμήθειας και χορήγησης απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η υπόθεση από τη διαπίστωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή, ενώ κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν εκατοντάδες παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και χρηματικό ποσό 15.000 ευρώ. Πρόκειται για τον Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Πύρρου Δήμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και επιβλαβών φαρμάκων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε αρκετούς μήνες και οδήγησε στη συγκέντρωση στοιχείων που φέρονται να συνδέουν τον προπονητή με τη διακίνηση και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον χώρο της άρσης βαρών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, αξιοποιώντας την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται περιστατικό που αφορά ανήλικο αθλητή, στον οργανισμό του οποίου ανιχνεύθηκε, κατά τη διάρκεια αγωνιστικής διοργάνωσης, ουσία που περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον αθλητή όσο και στον προπονητή, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στοιχεία της διερεύνησης.

Η εμπλοκή ανηλίκου προσδίδει ιδιαίτερη σοβαρότητα στην υπόθεση, καθώς εγείρει ζητήματα προστασίας της υγείας νεαρών αθλητών και ευθύνης των προσώπων που αναλαμβάνουν την προπονητική τους καθοδήγηση.

Κατασχέθηκαν 871 σκευάσματα και 15.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

17 δελτία αθλητών, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ιδιόχειρες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στους χώρους των ερευνών.

Μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την προέλευση και την επικινδυνότητα των κατασχεθέντων φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν.

Η χρήση απαγορευμένων ουσιών με στόχο την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι όταν πρόκειται για μη εγκεκριμένα σκευάσματα, των οποίων η σύνθεση και η ασφάλεια δεν έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της εποπτείας στον αθλητισμό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αθλητές μικρής ηλικίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ τα κατασχεθέντα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της δραστηριότητας που αποδίδεται στον 58χρονο προπονητή.