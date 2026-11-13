«Μπλε ώρες»: Η Στέλλα βάζει μπρος τη διαδικασία για το διαζύγιο

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες» ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) βρίσκεται σε σοκ από το φιλί της Νίκης (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη). Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) χαστουκίζει την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), αρνούμενη να δεχτεί τις εξηγήσεις της για τη φωτογραφία, ενώ ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) είναι σε απόγνωση με τον Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης) να του συμπαραστέκεται.

Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) υποψιάζεται την Κορίνα, έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί της και εκείνη του λέει ότι η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) έκανε απόπειρα αυτοκτονίας εξαιτίας του. Η Ολυμπία λέει στον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) ότι τελειώσανε οριστικά και αυτός καταρρακώνεται. Η ένταση ανάμεσα στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και τον Ανδρέα (Κώστας Αποστολάκης) συνεχίζεται, παρεμβαίνει η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη).

Η Κορίνα έχει έναν έντονο καβγά με τον Πέτρο και τον αφήνει με την υποψία ότι μπορεί να τον έχει μαγνητοφωνήσει. Ο Πέτρος βλέπει μια λεπτομέρεια στη φωτογραφία και προσπαθεί να πείσει τη Στέλλα ότι απ’ αυτό φαίνεται πως είναι πλαστή, όμως η Στέλλα δεν κάμπτεται. Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) γιορτάζει τα γενέθλιά της και ο Δημήτρης της κάνει δώρο ένα πανάκριβο βραχιόλι.

Ο Λουκ Σμιντ (Κρίστοφερ Γκρέκο) ενημερώνει την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) ότι θα έρθει στο Πήλιο. Η Άννα (Άννα Φιλιππάκη) λέει στον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) ότι δεν μπορεί να υπάρξει σχέση μεταξύ τους λόγω του Αχιλλέα. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) εξομολογείται στον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) τις υποψίες της ότι κάποιος από την παρέα του κυνηγιού σκότωσε τον άντρα της, τον Αλέκο. Ο Διονύσης παγώνει.

Η Στέλλα ενημερώνει ότι θα βάλει μπρος τη διαδικασία για το διαζύγιο. Ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) προχωράει στη δεύτερη φάση της εκδίκησής του, ενώ η Εύα επιτίθεται στον Άγγελο (Βαγγέλης κακουριώτης) που της έκρυψε την αλήθεια για τη Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά).